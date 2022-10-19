İYİ Partili Sezgin: Türkiye’yi gaz merkezi yapma projesi, La Fontaine masalı

Sezgin, TBMM’de yaptığı konuşmada , “Türkiye'nin enerji ‘hub’ı olmasını elbette isteriz ancak Rus teklifiyle ilgili 2 çok zor mesele öne çıkmaktadır.

Birincisi, çok kısa vadede Türkiye'nin ‘hub’ olması için Rus gazı yeterli değildir. İkincisi, teklif birçok yönüyle La Fontaine'in Karga ile Tilki hikâyesine benzemektedir. Türkiye’ye benim doğal gazımı Avrupa’ya sat teklifi hiçbir şekilde gerçekçi değildir, tıpkı AB’ye Rus gazını Türkiye üzerinden al demenin gerçekçi olmadığı gibi.” şeklinde konuştu.

Aydın Milletvekili Sezgin, Rusya’nın bu teklifle Türkiye’yi kendi tarafına daha da yakınlaştırmak istediğini, teklifin amacının Türkiye’nin geleneksel ilişkilerinde ihtilaf ve kırılmalar yaratmak olduğunu ifade etti. Sezgin, Putin’in hesaplarına göre Türkiye ve Avrupa arasında bu plan nedeniyle sorunlar yaşanacağını, Rusya-Türkiye cephesi ile Batı cephesinin karşı karşıya geleceğini belirtti.

Türkiye’nin uzun yıllardan beri gaz ‘hub’ı hâline gelmek istediğini ancak yanlış temeller üzerinden doğru hedeflere ulaşmanın mümkün olmadığını vurgulayan Sezgin, Türkiye’nin gerçekten bir doğal gaz ‘hub’ı hâline gelebilmesi için yeni boru hatları yapılması, mevcutların kompresör ilaveleriyle güçlendirilmesi ve bu hatlar üzerinden diğer ülkelere sevk edilen gazın hacminin artırılması gerektiğini belirtti. Sezgin ayrıca, “Tek bir ülkeden gelen gazla ‘hub’ olunmaz. Diğer ülkelerden gelen gazın artması ayrıca başka kaynaklardan da gaz gelmesi gereklidir.” dedi.

Gaz için transit geçiş noktası olmanın gaz ticaret ‘hub’ı olunduğu anlamına gelmediğini vurgulayan Sezgin, “Biz, Avusturya'daki Merkez Avrupa Gaz ‘hub’ı Baumgartner gibi fiziksel bir ‘hub’ mı, yoksa bir geçiş noktası mı olmak istiyoruz? Fiziksel ‘hub’ seçeneği dışındaki teklifler Türkiye gibi bir potansiyele sahip bir ülke için hiçbir şekilde cazip değildir.” şeklinde konuştu.