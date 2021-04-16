İYİ Partili Lütfü Türkkan yine alay konusu oldu!
Geçen yıl İstanbul’da CHP’lilerin ihtiyaç sahiplerine bir yardım kolisini 8 kişiyle dağıttığını gösteren fotoğrafı paylaşan ve "İnsanın gözü Vali'yi arıyor" diyen İYİ Partili Lütfü Türkkan, fotoğraftakilerin CHP'li olduğunu öğrenince paylaşımını sildi.
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da dağıttığı bir yardım kolisini yaklaşık 10 kişiyle birlikte dağıttığını gösteren bir fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaştı.
SABAH'ın bir yıl önce gündeme getirdiği fotoğrafı Türkkan, AK Parti'nin yardım dağıtma anı sanarak paylaştı. Fotoğrafla birlikte Türkkan, resmi Twitter hesabından bir de tepki iletisi (tweeti) attı. Türkkan, "Bu yardım paketinin tesliminde, insanın gözü Vali'yi de arıyor ister istemez" diye tepkisini dile getirdi.
İYİ PARTİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN FOTOĞRAF CHP'NİN ÇIKINCA FOTOĞRAFI SİLDİ
Ancak Türkkan, fotoğrafın CHP'lilere ait olduğunu anlayınca kısa sürede fotoğrafı ve iletisini sosyal medyadan sildi. Türkkan iletisini ve fotoğrafı silince sosyal medyada dalga konusu oldu.
Sosyal medya kullanıcıları Türkkan'a fotoğrafı sildiği için tepki gösterirken, "Neden sildin?" diye sordu. Muhammed Durmaz ismindeki vatandaş, "Bu twiti silme gerekçeni açıklar mısın?" diye sorarken, Mustafa isimli kullanıcı, "İlk defa doğru bir şey söyledin!" diye yazdı.
"LÜTFÜ NİYE SİLDİN? AK PARTİ SANIP CHP ÇIKINCA KORKTUN MU, CHP'LİLERDEN AZAR YEMEYE?"
Rezzak Altunöz, "O değil de neden sildin? CHP'li olduklarını görünce" diye tepki gösterdi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Lütfü niye sildin, AK Parti sanıp CHP çıkınca Korktun mu CHP'lilerden azar yemeye" diye tepki gösterdi. Ünal Toprak ise "Lütfü bunu niye sildin, elemanlar sizde diye mi" diye sordu.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı Ömer, "Genel başkanın dahil hepiniz algı peşindesiniz ama hep ayağınıza dolanıyor niye dürüst değilsiniz" diyerek tepkisini dile getirdi.
CHP'NİN YARDIM KOLİSİ FOTOĞRAFININ HABERİ OLDUKÇA SES GETİRMİŞTİ
Koronavirüs nedeniyle ihtiyacı olan ailelere yardım kolisi dağıtmak isteyen CHP'lilerin 15 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul'da bir koliyi yaklaşık 10 kişiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtması sosyal medyada gündem olmuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin ve partililerin paylaştığı bu skandal fotoğraflara sosyal medyadan tepki yağmıştı.
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