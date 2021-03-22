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İYİ Partili Aytun Çıray'dan PKK'ya operasyona tepki

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından doların yükselişiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Kendisini 'milliyetçi' olarak tanımlayan Çıray, mesajında S-400'lerden, Libya'ya asker gönderilmesine; Suriye ve Irak operasyonlarından, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine kadar pek çok konuya tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı da olan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, doların yükselişi ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine, Libya'ya asker gönderilmesine, Suriye ve Irak'ta teröristlere karşı yapılan operasyonlara, TCMB Başkanının görevden alınmasına, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına tepki gösterdi.

Yaşanan olayları tek tek sıralayan Çıray, dolardaki artışı da gündeme getirerek 'Bıkmadınız mı?' diye sordu.

Kendisini 'milliyetçi' olarak tanımlayan Çıray'ın Türkiye'nin iç ve dış politikadaki kararlı duruşunu ve terörle mücadele için attığı adımları eleştirmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

MİLLİ MESELELERDE BİLE TÜRKİYE'NİN KARŞISINDA

Takipçileri böylesi milli meselelerde bile ülkesinin yer almadığını belirterek Çıray'a tepkilerini dile getirdi.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

 

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