İYİ Partili Aytun Çıray'dan PKK'ya operasyona tepki

Kendisini 'milliyetçi' olarak tanımlayan Çıray, mesajında S-400'lerden, Libya'ya asker gönderilmesine; Suriye ve Irak operasyonlarından, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine kadar pek çok konuya tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı da olan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, doların yükselişi ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine, Libya'ya asker gönderilmesine, Suriye ve Irak'ta teröristlere karşı yapılan operasyonlara, TCMB Başkanının görevden alınmasına, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına tepki gösterdi.

Yaşanan olayları tek tek sıralayan Çıray, dolardaki artışı da gündeme getirerek 'Bıkmadınız mı?' diye sordu.

S400..

Libya'ya götürülen cihatcılar.. Suriye ve Kuzey Irak operasyonları..

TCMB Başkanının görevden alınması..

Biden'a Putin'e sözlerinden dolayı bir nevi kınama..

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun durumu..

İstanbul Sözleşmesi..

Ve gecenin sürprizi dolar kuru oldu !!!

Bıkmadınız mı? — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) March 21, 2021

Kendisini 'milliyetçi' olarak tanımlayan Çıray'ın Türkiye'nin iç ve dış politikadaki kararlı duruşunu ve terörle mücadele için attığı adımları eleştirmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

MİLLİ MESELELERDE BİLE TÜRKİYE'NİN KARŞISINDA

Takipçileri böylesi milli meselelerde bile ülkesinin yer almadığını belirterek Çıray'a tepkilerini dile getirdi.

İşte gelen tepkilerden bazıları: