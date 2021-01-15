İYİ Parti'den Ümit Özdağ'a yeni suçlama! Koray Aydın neler söyledi?

İYİ Parti'de Ümit Özdağ krizi sürüyor. İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü ilan edip, İYİ Parti'yi HDP ile anayasa taslağı hazırlamak ve AK Parti ile işbirliği yapmakla suçlayan Ümit Özdağ, partiden ihraç edilmişti. Özdağ, ihraç kararını mahkeme yoluyla durdurdu. Parti yönetimini suçlamayı sürdüren Ümit Özdağ'a İYİ Parti'nin iki numaralı ismi Koray Aydın'dan sert suçlamalar geldi.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Ümit Özdağ kararına ilişkin olarak, "Ümit Özdağ partiye karşı suç işlemeye ara vermedi, bir kastı olduğu görülüyor" dedi. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Aydın şunları söyledi:

Bir kastı olduğu görülüyor

“Bu karar verilmeden önce Özdağ, partiyi zarara uğratacak söylemlere devam etti. Disiplin Kurulu'nda nasıl bir yol izleneceğini bilmiyorum. Ama kalbimden geçen şu: Partiye karşı suç işlemeye ara vermedi. Herkese hakaret etti. Ağır suçlamalarını sürdürüyor. Bir kastı olduğu görülüyor.”

Muhalefeti dizayn etmek isteyenlerle birlikte...

Saymaz'ın “Ne kastı olabilir?” sorusuna Aydın, "Zaman çok şeyi anlatır” yanıtını verdi. Aydın, “Bir el Türkiye'de siyaseti yeniden dizayna çalışıyor. Muhalefeti zayıf düşürmek isteyen bir el bu organizasyonun içerisinde.” ifadesini kullandı.