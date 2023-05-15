İYİ Parti'den seçim sonrası flaş istifa!

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum" diyen Kadıoğlu, "Daha önce bir partiden iki kere İl Başkanlığı teklifi ve bir başka partiden Kurucu Üyelik teklifi almama rağmen partime sadakat sebebiyle hepsini elimin tersiyle ittim" diye konuştu.

Açıklamasının devamında Kadıoğlu, "Parti kuruluş aşamasında kendine verilen sözlerin yerine getirilmediğini" dile getirdi.