İYİ Parti’den memur ve emekli maaşı teklifi!

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, memur ve emeklilerin maaşlarının güncel şartlara uygun şekilde arttırılması için kanun teklifi verdi. Bugün açıklanan 13.415 TL brüt asgari ücrete göre, teklifin kanunlaşması halinde en düşük memur maaşı 36.950 TL, en düşük emekli maaşı ise 26.830 TL yükseltilmesi öngörülüyor.

Yoksulluk Sınırı 33 Bin TL

ENAG’ın Mayıs ayı verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksinde 12 aylık artış oranının %109,01; yılbaşından itibaren artış oranının ise %38,96 olarak gerçekleştiğini, halkın mutfakta, pazarda, markette gerçek enflasyonu yaşamakta olduğunu ve fiyat artışlarıyla mücadele etmeye çalıştığını söyleyen Poyraz; yıllardır göstermelik enflasyon oranları üzerinden hiçbir refah payı almaksızın sözde maaş artışları neticesinde, memur ve emeklilerin alım düzeylerinin önceki yıllara göre kabul edilemez bir şekilde düştüğünü vurguladı. Bugün aile yardım ödeneği dahil en düşük memur maaşının 11.848 TL, en düşük memur emeklisi maaşının ise 7.901 TL olduğunu hatırlatan Poyraz, sunmuş oldukları kanun teklifi ile gelirleri enflasyonun gerisinde kalan memur ve emeklilerin biraz olsun nefes almalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Poyraz, “Mayıs ayı yoksulluk sınırı dört kişilik bir aile için 33.750 TL iken en düşük memur maaşının 22 bin TL olması için kanun teklifi sunacaklarını müjdeleyenlerle aynı ülkede yaşıyoruz ama maalesef aynı ülkeyi yaşamıyoruz” dedi.

Poyraz sunmuş oldukları teklifte memurların taban aylığına ilişkin düzenlemede taban aylığının “asgari ücret tespit komisyonunca belirlenen asgari ücret tutarında” olmasını önerdiklerini, benzer şekilde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “7500 Türk lirasından” ifadesinin “asgari ücret tespit komisyonunca belirlenen asgari ücret tutarından” şeklinde değiştirilmesini önererek, emeklilere ve hak sahiplerine asgari ücret tutarında maaş ödemesi yapılmasını sağlamak istediklerini söyledi.

Poyraz, emekli ve hak sahiplerine ödenen gelir ve aylıklar ile Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1/7/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasındaki dönem için gerçek enflasyon neticesi ortaya çıkan kaybın bir nebze olsun giderilebilmesi için kanun teklifi sunduklarını söyledi.

Poyraz, geçtiğimiz günlerde de akademisyenlerin ve birinci sınıf hakim ve savcıların maaşlarındaki eşitsizliğin giderilmesi için ve akademik personelin maaşlarında iyileştirme yapılması için kanun teklifi vermişti.