İYİ Parti'den ilginç ittifak çıkışı

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, Millet İttifakı'nın genişletilmesine yönelik görüşmeler yapıldığı iddialarına cevap verdi. Yeni kurulan partilerle ittifak yapılabileceğine yeşil ışık yakan Paçacı, "İYİ Parti'nin kırmızı çizgisi, sistemin tekrar güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüştürülmesidir. Bu ortak paydada bugün itibarıyla CHP ile aynı noktada bulunuyoruz. Ama önümüzdeki zaman dilimi içerisinde diğer kurulmuş olan partilerle de görüşme yapılabilir. Bunları söylemek için bugün çok erken" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nın genişletilmesine yönelik görüşmeler yapıldığı sorusuna cevap veren Paçacı, yeni kurulan partilerle iş birliğine yeşil ışık yaktı.

"Erken seçim olursa partiler arası görüşmeler olur"

Şu anda herhangi bir görüşme söz konusu olmadığını belirten Paçacı, "Millet İttifakı seçimlerde yapılan iş birliğidir. Henüz seçim dönemine girmedik. İktidar 2023'te yapılacağını söylüyor. Erken seçim olursa tabii ki partiler arası görüşmeler olur. Bugünkü sistem içerisinde ittifaklar zorunlu görünüyor. Aynı görüş içerisinde olan siyasi partiler ki İYİ Parti'nin kırmızı çizgisi sistemi tekrar güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüştürülmesidir. Bu ortak paydada bugün itibarıyla CHP ile aynı noktada bulunuyoruz. Ama önümüzdeki zaman dilimi içerisinde diğer kurulmuş olan partilerle de görüşme yapılabilir. Ama bunları söylemek için bugün çok erken" diye konuştu.