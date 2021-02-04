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İyi Parti'den Boğaziçi'ndeki protestoculara destek

Boğaziçi protestolarında öğrencilerin yanında yer aldıklarını vurgulayan Lütfü Türkkan, protestocuların terörist olmadığını vurgulayarak "Onları sevin" dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Melih Bulu'nun rektör atamasının bahane edilmesiyle başlayan Boğaziçi protestolarına partisi adına destek verdi.

Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "protestoculara terörist" nitelemesini eleştiren Türkkan, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın Boğaziçi üniversitesi konusundaki sözlerini duydum. Bu çocuklar terörist değil. Bu çocuklar bizim ve bu çocuklar bizim geleceğimiz. Gençler hep gözleri ileride, başları da hep yukarıda olacak. Sayın Meral Akşener’in de dediği gibi,..." ifadelerini kullandı.

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PROTESTOCULARA SESLENDİ

Buradan Boğaziçili gençlerimize sesleniyorum diyen İyi Parti'li Türkkan, "Demokratik tepkilerini ortaya koyarken, tuzaklara gelmemeli, haklıyken haksız duruma düşmemeli, farklı hesaplar peşinde olanlara karşı dikkatli olmalılar" şeklinde konuştu.

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PROTESTOCULARI SEVİN

Meli Bulu'nun bir makalede intihal yaptığı vurgusunda bulunan Türkkan, "Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayların nedenini gölgelemeye çalışmayın. Mesele; kifayetsiz, intihalci kayyum rektördür. O rektör görevi iade etse, o gençlerin ve orada görev yapan öğretim üyelerinin bir sıkıntısı kalmayacak. Gençlere düşmanlık etmekten vazgeçin. Sevin onları" dedi.

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