İYİ Parti'de ortalık karışacak

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı’nda "oy verilmeyecekler" listesinin yapılmasıyla başlayan kriz, kartopu gibi büyüyerek partiyi çıkmaz içine sürükledi.

Bu listenin mimarının, İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın olduğu ortaya çıktı.

İstenmeyenler listesinde yer alan 14 milletvekili, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşma yaptığı grup toplantısına katılmayarak tepkisini ortaya koydu. Muhalifler, Koray Aydın'ın istifa etmesi gerektiğini savundu.

Aydın’a sahip çıktı



Tartışmaların da yaşandığı toplantıda, Meral Akşener'in, “Bu tavırlarla partiye zarar verirsiniz, sorunları birlikte başka yollardan aşabiliriz” dediği öğrenildi.