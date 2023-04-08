İYİ Parti'de Aytun Çıray adaylıktan çekildi!

İYİ Parti Genel Başkandanışmanı Aytun Çıray sosyal medya hesabından, "Yine başa mı döndük?" paylaşımı yapmıştı.

Adaylıktan çekildiğini duyurdu

Aytun Çıray, paylaşımından kısa bir süre sonra milletvekilliği adaylığından çekildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çıray, ''14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum. İzmir'de Saygı değer Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!'' ifadelerini kullandı.