AjansHaber.com.tr Gündem İYİ Parti'de aday listesi belli oldu!

İYİ Parti'de aday listesi belli oldu!

İYİ Parti heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Parti, CHP ile yaptığı işbirliği kapsamında 9 ilde aday sunmadı.

İYİ Parti heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.

İşte İYİ Parti'deki bazı adayların isimleri;

Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra
Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra
Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra
Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra
Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra
Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra
Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra
Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra
Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra
Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra
Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra
Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra
İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra

İYİ Parti Aday listesi

SIRA         NO"             ADI         SOYADI

ADANA    1             AYYÜCE TÜRKEŞ

ADANA    2             BİLAL     BİLİCİ

ADANA    3             GÖKTÜRK           BOYVADAOĞLU

ADANA    4             MEHMET SERTAÇ            DURAK

ADANA    5             ŞULE      GÖK TÜDEŞ

ADANA    6             REMZİ OĞUZ      YILMAZ

ADANA    7             BURAK  YİĞENOĞLU

ADANA    8             İSA         AYANOĞLU

ADANA    9             BAHADIR             CEYHANLI

ADANA   10           ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ

ADANA   11           NİHAL   AĞCA

ADANA   12           ERKAN  CAN

ADANA   13           ERCAN  ATALAY

ADANA   14           SİNEM  ULUDAMAR

ADANA   15           HÜLYA  AKKÖZ 

 

AFYONKARAHİSAR          1             HAKAN ŞEREF    OLGUN

AFYONKARAHİSAR          2             MUSTAFA ENİS ARABACI

AFYONKARAHİSAR          3             SAFFET ACAR

AFYONKARAHİSAR          4             OKŞAN ULUSOY EFE

AFYONKARAHİSAR          5             GÖNÜL AR GÜNGÖR

AFYONKARAHİSAR          6             İBRAHİM             ACAR

 

AĞRI     1             ÖZHAN KOÇİNTAR

AĞRI     2             METİN  AYDEMİR

AĞRI     3             KENAN KAÇMAZ

AĞRI     4             ÇAĞDAŞ              ÇELİK

 

AMASYA             1              İBRAHİM             MERMER

AMASYA             2              MEHMET             KİP

AMASYA             3              HİKMET RUŞEN MENEKŞE

 

ANKARA-1          1              KORAY  AYDIN

ANKARA-1          2              AHMET EŞREF   FAKIBABA

ANKARA-1          3              KEVSER OFLUOĞLU

ANKARA-1          4              YETKİN ÖZTÜRK

ANKARA-1          5              MİNE    BAŞ

ANKARA-1          6              BURÇİN ÇİÇEK

ANKARA-1          7              METEHAN           ERDEM

ANKARA-1          8              OSMAN TOPAL

ANKARA-1          9              ONUR   HONDOROĞLU

ANKARA-1          10           ECE ÖZEN            AKAN

ANKARA-1          11           AHMET                ALTIPARMAK

ANKARA-1          12           AHMET                ERENOĞLU

ANKARA-1          13           MUHAMMET     ECEL

ANKARA-2          1              ADNAN BEKER

ANKARA-2          2              SEDAT   AKSAKALLI

ANKARA-2          3              UĞURHAN FERUDUN BERAT      TİRYAKİ

ANKARA-2          4              FATMA ÖZKAN

ANKARA-2          5              MUHARREM      BEŞİR

ANKARA-2          6              RAMAZAN          DEĞERLİ

ANKARA-2          7              ERDOĞAN          YILDIRIM

ANKARA-2          8              FATMA GÜLÜMSER        BİROL

ANKARA-2          9              NADİR  ÇETİNKAYA

ANKARA-2          10           ÖZCAN DAĞGEÇ

ANKARA-2          11           ELMAS  YAĞMUR

ANKARA-3          1              YÜKSEL ARSLAN

ANKARA-3          2              KÜRŞAD              ZORLU

ANKARA-3          3              FATİH    KOCA

ANKARA-3          4              SEVİN   ÇAĞLAYAN

ANKARA-3          5              TAMER KAYAALP

ANKARA-3          6              SERDAR               SARGIN

ANKARA-3          7              MEHMET             ARSLAN

ANKARA-3          8              KADRİYE              ÜNLER

ANKARA-3          9              BERNA  ŞAHİN

ANKARA-3          10           SEVGİ   YALAV

ANKARA-3          11           MUSTAFA TOLGA            ÖZTÜRK

ANKARA-3          12           MEHTAP              DEMİRHAN ÖZDEMİR

 

ANTALYA            1              UĞUR   POYRAZ

ANTALYA            2              AYKUT  KAYA

ANTALYA            3              ALİ ADNAN        KAYA

ANTALYA            4              AYŞEN  KURT

ANTALYA            5              SERKAN               TETİK

ANTALYA            6              İLHAMİ OKUDAN

ANTALYA            7              MEHMET             BAŞARAN

ANTALYA            8              NESRİN ÜNAL

ANTALYA            9              MUSA   ERTUĞAN

ANTALYA            10           MESUT YILMAZ

ANTALYA            11           DURMUŞ            KAPLAN

ANTALYA            12           ARİF      KOCABIYIK

ANTALYA            13           BAŞAK  KARATAŞ

ANTALYA            14           DURMUŞ ALİ     ARSLAN

ANTALYA            15           NEŞE     TOKER

ANTALYA            16           LEVENT                ÖZDEMİR

ANTALYA            17           HATİCE AVCI

 

ARTVİN 1             HAMZA GEZMİŞ

ARTVİN 2             HÜSEYİN              IŞIK

 

AYDIN   1             ÖMER   KARAKAŞ

AYDIN   2             AHMET ERTÜRK

AYDIN   3             TUĞÇE CANPOLAT YILMAZ

AYDIN   4             ERHAN  ALGAN

AYDIN   5             SEMRA YÜCEL

AYDIN   6             FEVZİ     KÖSE

AYDIN   7             CEMAL  SARI

AYDIN   8             PINAR   ÖNCER

 

BALIKESİR           1              TURHAN              ÇÖMEZ

BALIKESİR           2              ÖZLEM URAL

BALIKESİR           3              NEDİM TUNA

BALIKESİR           4              KAMİL GÜLTEKİN            ÖZTÜRK

BALIKESİR           5              NİLGÜN               BAŞARAN

BALIKESİR           6              MUSTAFA LEMİ AYTEKİN

BALIKESİR           7              METİN  ÖZGÜR

BALIKESİR           8              KEMAL GİRGİN

BALIKESİR           9              MEHMET             ÇALIK

 

BİLECİK 1             HALİL     AYDOĞDU

BİLECİK 2             EREN     GÜVEN

 

BİNGÖL 1             HASAN KIZILBOĞA

BİNGÖL 2             SEMA    TANİN

BİNGÖL 3             AHMET ARPA

 

BİTLİS    1             EDİP SAFTER      GAYDALI

BİTLİS    2             LEVENT                NASIR

BİTLİS    3             MAŞALLAH         ASLAN

 

BOLU    1             AHMET                 ÖRNEKBAŞ

BOLU    2             İRFAN   BAYAR

BOLU    3             SUAT     ORHAN

 

BURDUR              1              FARUK  ERKAN

BURDUR              2              SAFA     SÖNMEZ

BURDUR              3              MEHMET             YAVAŞ

 

BURSA-1             1              YÜKSEL SELÇUK                TÜRKOĞLU

BURSA-1             2              SEVİNÇ ATABAY

BURSA-1             3              YÜKSEL YILMAZ

BURSA-1             4              ŞEYDA   ŞAHİN

BURSA-1             5              YAHYA  BAHADIR

BURSA-1             6              BİRGÜL                YILDIZ GÜNAY

BURSA-1             7              RESÜL   KAPLAN

BURSA-1             8              ÖZGÜR ŞİMŞEK

BURSA-1             9              EVREN  ŞAHİN

BURSA-1             10           FEYZA   TEMEL

BURSA-2             1              HASAN TOKTAŞ

BURSA-2             2              İBRAHİM             ALAGÖZ

BURSA-2             3              ORHAN ÖZER

BURSA-2             4              SERMİN CAN     ÖZENSOY

BURSA-2             5              ERDAL   AY

BURSA-2             6              HATİCE DENİZ

BURSA-2             7              ZAFER   MİLLİ

BURSA-2             8              OSMAN ATALAY              AKMAN

BURSA-2             9              ENVER  YENİÇERİ

BURSA-2             10           DİLEK    DURAK

 

ÇANAKKALE       1              RIDVAN UZ

ÇANAKKALE       2              CENGİZ YALÇIN

ÇANAKKALE       3              ZİŞAN   ÖZAYDIN

ÇANAKKALE       4              MEVLÜT              İNANÇ

 

ÇANKIRI              1              MEHMET ALİ     KARAMEMİŞ

ÇANKIRI              2              OYA       YAKIN

         

DENİZLİ 1             YASİN    ÖZTÜRK

DENİZLİ 2             İBRAHİM             ŞENEL

DENİZLİ 3             KADİR   TATIK

DENİZLİ 4             ŞEBNEM               BABABALIM YAĞCI

DENİZLİ 5             UĞUR    ÇİZMECİOĞLU

DENİZLİ 6             VEYSEL  KARAÇOR

DENİZLİ 7             NAZLI    YAŞATÜRK

 

DİYARBAKIR       1              VEJDİN ENSARİOĞLU

DİYARBAKIR       2              MUSTAFA ŞENAY            CANORUÇ

DİYARBAKIR       3              ERDAL   YILMAZ

DİYARBAKIR       4              HÜSEYİN              GÜRAN

DİYARBAKIR       5              SEÇİL     AKIN

DİYARBAKIR       6              MEHMET EMİN EKİN

DİYARBAKIR       7              AHMET BAŞARİ

DİYARBAKIR       8              KENAN KAYA

DİYARBAKIR       9              EMRULLAH         ÇERİ

DİYARBAKIR       10           YAKUP  ÖZKAYA

DİYARBAKIR       11           NAZIM KAYA

DİYARBAKIR       12           ERKAN  YILMAZ

 

EDİRNE 1             MEHMET             AKALIN

EDİRNE 2             DİLEK     KIRMIZI

EDİRNE 3             HASAN HAKAN ŞAHİN

EDİRNE 4             HÜSEYİN              ERKİN

 

ELAZIĞ 1             İRFAN   SÖNMEZ

ELAZIĞ 2             YÜKSEL ERCAN

ELAZIĞ 3             ABDULKERİM    EFLATUN

ELAZIĞ 4             ŞENAY   ALADAĞ DEMİREL

ELAZIĞ 5             NAHİT   BAYKARA

     

ERZURUM          1              ZEKAİ    KAYA

ERZURUM          2              MELİH   KIRKPINAR

ERZURUM          3              FATMA CANAN UÇAR

ERZURUM          4              FATİH    ARAS

ERZURUM          5              FATİH    KARATAŞ

ERZURUM          6              ESRA     AKPINAR

 

ESKİŞEHİR           1              İDRİS NEBİ          HATİPOĞLU

ESKİŞEHİR           2              ÖZLEM AYRANCI

ESKİŞEHİR           3              MELİH   AYDIN

ESKİŞEHİR           4              ÖMER İBRAHİM SAYIN

ESKİŞEHİR           5              HAKAN KAYMAK

ESKİŞEHİR           6              YAĞMUR            GÜRSÖĞÜT

 

GAZİANTEP        1              MEHMET MUSTAFA       GÜRBAN

GAZİANTEP        2              MEHMET             AY

GAZİANTEP        3              MEHMET             ÖZBERK

GAZİANTEP        4              MEDİNE İLAY     YILDIRIM

GAZİANTEP        5              MUSTAFA           ALTUNBAŞ

GAZİANTEP        6              MEHMET MURAT            YAPRAK

GAZİANTEP        7              MESUT NİZİPLİOĞLU

GAZİANTEP        8              SEMA    ALBAYRAM

GAZİANTEP        9              MEHMET ALİ     YILDIRIM

GAZİANTEP        10           TİBET     EKİNCİ

GAZİANTEP        11           OKTAY  İYİSARAÇ

GAZİANTEP        12           NERMİN              TUZCU

GAZİANTEP        13           HASAN ALPDOĞAN

GAZİANTEP        14           ABUBEKİR           TEK

 

GİRESUN             1              ÜNZİLE YÜKSEL

GİRESUN             2              HAKAN BEKTAŞ

GİRESUN             3              KAYA     YILDIZ

GİRESUN             4              MUSTAFA           DİZDAR

 

GÜMÜŞHANE   1              MUZAFFER         ALTIPARMAK

GÜMÜŞHANE   2              BEDRİ    AĞAÇ

 

HATAY  1             ADNAN ŞEFİK    ÇİRKİN

HATAY  2             GÖKHAN             ZAN

HATAY  3             GÜLÜMSER        CEYLAN KÖLE

HATAY  4             SARPER DAVUT

HATAY  5             İLYAS     UYGUR

HATAY  6             MEHMET OĞUZ                TURAN

HATAY  7             AYLİN ANIL         ARSLAN

HATAY  8             OSMAN AĞCA

HATAY  9             ÇAĞATAY            KARAMANOĞLU

HATAY  10           MUHAMMET MUSTAFA               BALCI

HATAY  11           TUNA EBRU        ÖZDEMİR

 

ISPARTA              1              AYLİN    CESUR

ISPARTA              2              TİMUÇİN             KODAMAN

ISPARTA              3              İSMET   YILMAZ

ISPARTA              4              FARUK  TORUN

 

MERSİN               1              BURHANETTİN  KOCAMAZ

MERSİN               2              AYDIN ENES       SEYDANLIOĞLU

MERSİN               3              ALİ         ER

MERSİN               4              ESRA     KAHRAMAN

MERSİN               5              ÖZER     ÖZEL

MERSİN               6              MEHMET             TURGUT

MERSİN               7              YÜKSEL ÇELİK

MERSİN               8              ESİN      ERKOÇ

MERSİN               9              ALİ RIZA               ÖZDENİZ

MERSİN               10           MEHMET             TÜRE

MERSİN               11           MEHMET YUNUS             SEVEN

MERSİN               12           MUSTAFA           ATEŞ

MERSİN               13           HİLAL    USTA

 

İSTANBUL-1       1              NİMET  ÖZDEMİR

İSTANBUL-1       2              BURAK AKBURAK

İSTANBUL-1       3              MUSTAFA CİHAN            PAÇACI

İSTANBUL-1       4              BAVER MİROĞLU

İSTANBUL-1       5              DURSUN              ÇOLAK

İSTANBUL-1       6              TAHA ORHUN   ERTÜRKMEN

İSTANBUL-1       7              ALİ         COŞKUN

İSTANBUL-1       8              EMİNE KÜÇÜKALİ

İSTANBUL-1       9              RAŞİT EMİR        SÜER

İSTANBUL-1       10           MURAT KARAMAN

İSTANBUL-1       11           VEDAT  BAYRAM

İSTANBUL-1       12           YÜCEL   COŞKUN

İSTANBUL-1       13           OĞUZHAN          HASAR

İSTANBUL-1       14           HATİCE DİLRUBA              OĞULCUKLU

İSTANBUL-1       15           CEVAT  SARAÇ

İSTANBUL-1       16           YÜCEL   AYDIN

İSTANBUL-1       17           MERAL ALEMDAR

İSTANBUL-1       18           AHMET ÇELEBİ

İSTANBUL-1       19           AHMET SELÇUK CAN

İSTANBUL-1       20           İHSAN ÖNDER   ALBAYRAK

İSTANBUL-1       21           AYSEL    KIRALİ

İSTANBUL-1       22           HÜLYA  ARICI

İSTANBUL-1       23           UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ

İSTANBUL-1       24           BARIŞ    TAVLAŞOĞLU

İSTANBUL-1       25           KADİR KÜRŞAT  ARSLAN

İSTANBUL-1       26           BÜLENT               ASLAN

İSTANBUL-1       27           RAMAZAN          UĞURAL

İSTANBUL-1       28           MEHMET             ERİŞEN

İSTANBUL-1       29           ARİF      TEVETOĞLU

İSTANBUL-1       30           AYŞE      KIRAÇ

İSTANBUL-1       31           ERDAL   DEMİR

İSTANBUL-1       32           SEDAT   GÜRKAN

İSTANBUL-1       33           SEVİM  DEMİR

İSTANBUL-1       34           CELAL MAHMUT              SOLAK

İSTANBUL-1       35           NAZLI    YURDUSEVEN

İSTANBUL-2       1              MEHMET SATUK BUĞRA              KAVUNCU

İSTANBUL-2       2              SALİM   ENSARİOĞLU

İSTANBUL-2       3              BAHATTİN BAHADIR       ERDEM

İSTANBUL-2       4              ECE        GÜNER

İSTANBUL-2       5              HATİCE CEREN   YILMAZ

İSTANBUL-2       6              HATİCE KAYALI

İSTANBUL-2       7              MÜJDAT              ÖZTÜRK

İSTANBUL-2       8              MUSTAFA           YAZICI

İSTANBUL-2       9              ABDULLAH         ŞALCI

İSTANBUL-2       10           ALİ         ÇELİK

İSTANBUL-2       11           FİSUN MEHLİKA TOCA

İSTANBUL-2       12           İSMET   KOÇAK

İSTANBUL-2       13           ALİ         AKGÜN

İSTANBUL-2       14           ERİŞ       CESUR

İSTANBUL-2       15           BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI

İSTANBUL-2       16           ERHAN ÖZKAN

İSTANBUL-2       17           BİLAL     UZUN

İSTANBUL-2       18           GÖKHAN             KARGI

İSTANBUL-2       19           HASAN HOŞBEN

İSTANBUL-2       20           RAİF      GÜLER

İSTANBUL-2       21           ASLIHAN             ELİBOL

İSTANBUL-2       22           YILMAZ DAĞDELEN

İSTANBUL-2       23           MUSTAFA ALKAN            KÜÇÜKLER

İSTANBUL-2       24           NAZLI ASPAY     ŞENER

İSTANBUL-2       25           AFFAN MAHMUT            KEÇECİ

İSTANBUL-2       26           ARZU     BAŞKAN

İSTANBUL-2       27           ÖMER LÜTFİ       ÖZENÇ

İSTANBUL-3       1              ERSİN    BEYAZ

İSTANBUL-3       2              SEYİTHAN           İZSİZ

İSTANBUL-3       3              AYŞE SİBEL          YANIKÖMEROĞLU

İSTANBUL-3       4              ŞÜKRÜ KULEYİN

İSTANBUL-3       5              CELAL    KARAPINAR

İSTANBUL-3       6              HAMZA YURTSEVER

İSTANBUL-3       7              ALİ         KIDIK

İSTANBUL-3       8              MEHTAP NAZAN              GÖKTAŞ

İSTANBUL-3       9              METİN  BOZKURT

İSTANBUL-3       10           FEVZİ FATİH       OĞUZ

İSTANBUL-3       11           ETHEM BAYKAL

İSTANBUL-3       12           ÜLKÜ    AYAYDIN

İSTANBUL-3       13           DOĞAN AVCI

İSTANBUL-3       14           ADNAN SİNAN  ÇAKIROĞLU

İSTANBUL-3       15           AYHAN BÖLÜKBAŞI

İSTANBUL-3       16           METE    KOCA

İSTANBUL-3       17           SURURİ KARABAL

İSTANBUL-3       18           NAZMİYE            İZGİN

İSTANBUL-3       19           SEVİNÇ GÜMÜŞ

İSTANBUL-3       20           MEHMET ALİ     UYKUR

İSTANBUL-3       21           ZEKİ       BULGAN

İSTANBUL-3       22           ARZU     ÖNŞEN

İSTANBUL-3       23           ŞULE AĞAÇAYAK             ERSOY

İSTANBUL-3       24           HÜRANA             GÜNGÖR

İSTANBUL-3       25           MELİHA APAYDIN

İSTANBUL-3       26           ARZU     ŞİMŞEK

İSTANBUL-3       27           BUSE     ALBAYRAK

İSTANBUL-3       28           MERYEM TANRIVERDİ   GÖKTAŞ

İSTANBUL-3       29           ATAKAN              ÖZKAN

İSTANBUL-3       30           HASAN KAYA

İSTANBUL-3       31           ŞEREF    TAMTÜRK

İSTANBUL-3       32           ASİYE    KÜÇÜKYILMAZ

İSTANBUL-3       33           BURAK USTALI

İSTANBUL-3       34           KÜRŞAT               ÖZER

İSTANBUL-3       35           SELMA  SARICIOĞLU ÇALIŞKAN

İSTANBUL-3       36           FİLİZ      ÇELİK

 

İZMİR-1 1             DURSUN MÜSAVAT        DERVİŞOĞLU

İZMİR-1 2             ÜMİT     ÖZLALE

İZMİR-1 3             ÖZTÜRK               KESKİN

İZMİR-1 4             ÜLKÜ     DOĞAN

İZMİR-1 5             ALİ          TOPÇU

İZMİR-1 6             FİGEN   YILDIRIM

İZMİR-1 7             LÜTFİ İLTERİŞ     ÖNEY

İZMİR-1 8             İSMAİL AYBARS AKSOY

İZMİR-1 9             ASLAN  SEZGİN

İZMİR-1 10           GİZEM  ALBAŞ

İZMİR-1 11           KAAN    ALTINDAĞ

İZMİR-1 12           MURAT ÇAKAR

İZMİR-1 13           HASAN YILDIZ

İZMİR-1 14           GÜLŞAH               SAKAR

İZMİR-2 1             HÜSMEN             KIRKPINAR

İZMİR-2 2             YİĞİT     KARAKIŞ

İZMİR-2 3             ARZU     YILDIRIM

İZMİR-2 4             TAMER CÜCÜ

İZMİR-2 5             DİNÇER IŞIKTAŞ

İZMİR-2 6             MÜJDE HARPUT               APAK

İZMİR-2 7             MÜMİN               YALÇINKAYA

İZMİR-2 8             YELİZ      ÇULHA

İZMİR-2 9             BÜLENT                UYGUR

İZMİR-2 10           MİRAN BACGEROĞLU

İZMİR-2 11           MUSTAFA NURİ DENİZ

İZMİR-2 12           NAZLI BUKET      KARASU

İZMİR-2 13           MEHMET HALİS                KÖSE

İZMİR-2 14           MEHMET EMİN CANTÜRK

 

KARS     1             ALPASLAN          YÜCE

KARS     2             AYTAÇ ERMAN  KESGİN

KARS     3             AYŞE      TARLAK YILMAZ

 

KASTAMONU    1              AHMET KATAR

KASTAMONU    2              METİN ATEŞ

KASTAMONU    3              MUSTAFA           GÜVENÇ

 

KAYSERİ               1              DURSUN             ATAŞ

KAYSERİ               2              ABDULLAH İLKER             SUNGUR

KAYSERİ               3              HÜSEYİN CENGİZ             GÜRBÜZ

KAYSERİ               4              BETÜL   TOSUN

KAYSERİ               5              KAZIM  YÜCEL

KAYSERİ               6              SERAP   DURMUŞ

KAYSERİ               7              SÜLEYMAN        BOZKURT

KAYSERİ               8              MEHMET SEBATİ             ATAMAN

KAYSERİ               9              SEDAT   KILINÇ

KAYSERİ               10           BELGÜZAR          KILIÇ

 

KIRKLARELİ         1              TÜRKER YÖRÜKÇÜOĞLU

KIRKLARELİ         2              SİBEL     PİŞKİN

KIRKLARELİ         3              HİLMİ    KAHRAMAN

 

KIRŞEHİR             1              TURAN YILDIRIM

KIRŞEHİR             2              ASAF     KAYAOĞLU

 

KOCAELİ              1              LÜTFÜ  TÜRKKAN

KOCAELİ              2              ŞANBAZ               YILDIZ

KOCAELİ              3              MEHMET KAMİL              ŞİRİN

KOCAELİ              4              PELİN    FİLİZ COŞTUR

KOCAELİ              5              NESLİ GÖKÇE     KONDU ÇAĞLAYAN

KOCAELİ              6              ALİPAŞA              NAİPOĞLU

KOCAELİ              7              ABDULKADİR     ERBAĞCI

KOCAELİ              8              YÜKSEL ERCAN

KOCAELİ              9              ÖZHAN AŞKIN   ÖZTÜRK

KOCAELİ              10           HASAN SIR

KOCAELİ              11           SEDA     BÜYÜKKARA

KOCAELİ              12           GÜZİN AŞKIN    ALPARSLAN ATALI

KOCAELİ              13           AŞKIN   ÖZÖN

KOCAELİ              14           SAVAŞ EMİNOĞLU

 

KONYA 1             ÜNAL    KARAMAN

KONYA 2             FAHRETTİN         YOKUŞ

KONYA 3             SELİN     TOZOĞLU

KONYA 4             OSMAN FEDAİ

KONYA 5             SÜLEYMAN         ŞENOL

KONYA 6             YAŞAR   YAMAN

KONYA 7             TOLUNAY            ÖZÇELİK

KONYA 8             ESRA      TOTAN

KONYA 9             NURİ     ÜNALAN

KONYA 10           ERHAN  GÖKMEN

KONYA 11           HASAN HÜSEYİN              HADİMLİ

KONYA 12           ADNAN AYYILDIZ

KONYA 13           İSMAİL  AFŞAR

KONYA 14           İBRAHİM             ÇALIŞKAN

KONYA 15           SEMA    VADİ

 

KÜTAHYA            1              ORHAN ÖZATİK

KÜTAHYA            2              SEYDİ    KARAKUŞ

KÜTAHYA            3              EROL     ERTÜRK

KÜTAHYA            4              NURCAN             DUYGU

KÜTAHYA            5              TANSU COŞKUN

 

MALATYA           1              ŞEYHMUS           GÖÇMEZ

MALATYA           2              ATİLLA  ŞAHİN

MALATYA           3              ELİF        APOHAN

MALATYA           4              SELÇUK HAN

MALATYA           5              METİN  KAPIDERE

MALATYA           6              MENİJE NUR      ÖZCAN

 

MANİSA              1              ŞENOL  SUNAT

MANİSA              2              HASAN ERYILMAZ

MANİSA              3              FİLİZ TUĞÇE       AYRANCI İPLİKÇİ

MANİSA              4              MEHMET             KOÇ

MANİSA              5              GÜRHAN             ÖZCAN

MANİSA              6              ORKUN ŞIKTAŞLI

MANİSA              7              ASLI       ÖZ

MANİSA              8              KAZIM  ÖZSOY

MANİSA              9              BİRGÜL BOZKURT

MANİSA              10           MEHMET             DOĞAN

 

KAHRAMANMARAŞ        1             AHMET ÇABUKEL

KAHRAMANMARAŞ        2             NESLİHAN           KOCA NERGİZ

KAHRAMANMARAŞ        3             ZİYA       DUMLUPINAR

KAHRAMANMARAŞ        4             BURAK SERT

KAHRAMANMARAŞ        5             ŞEYMA AYTEMİZ ARSLANTÜRK

KAHRAMANMARAŞ        6             İRFAN MERT      YIKAN

KAHRAMANMARAŞ        7             EMİNE  LEBLEBİCİ

KAHRAMANMARAŞ        8             SERDAL KURTOĞLU

 

MARDİN              1              ENVER  ABEŞ

MARDİN              2              SONGÜL              SADİOĞLU

MARDİN              3              ABDULLAH         KARAKEÇİ

MARDİN              4              ABDULMUTALİP              IRMAK

MARDİN              5              ŞEYHMUS           MUSAOĞLU

MARDİN              6              AZİZ ARDA          UĞUR

 

MUĞLA 1             METİN  ERGUN

MUĞLA 2             BEHÇET SAATCI

MUĞLA 3             MEHMET             TOSUN

MUĞLA 4             GÜLGÜN             ÇOLAKOĞLU

MUĞLA 5             AYFER   İLHAN ÖÇER

MUĞLA 6             TULGAY               HASAR

MUĞLA 7             ÖMER   KAYA

 

MUŞ      1             MÜMTAZ            YAVUZ

MUŞ      2             UMUT DENİZ     GÜNEYSU

MUŞ      3             EFEKAN KEMALOĞLU

 

NEVŞEHİR           1              RASİM  ARI

NEVŞEHİR           2              MESUT ERDOĞAN

NEVŞEHİR           3              AYŞE      GÖL MIHÇI

 

NİĞDE  1             MÜMİN               İNAN

NİĞDE  2             OLGUN EYTEMİŞ

NİĞDE  3             FETDAH                GÜLTEKİN

 

ORDU   1             İDRİS NAİM        ŞAHİN

ORDU   2             ONUR   ŞAHİN

ORDU   3             ÇİĞDEM ÇELENK              KARAKAYA

ORDU   4             MURAT VARDAL

ORDU   5             EBRU     AVCI BAŞARAN

ORDU   6             FEYZA NUR         YALÇIN ÖNER

          

SAKARYA            1              ÜMİT    DİKBAYIR

SAKARYA            2              SELÇUK KILIÇASLAN

SAKARYA            3              ARZU    AKÇALIŞKAN

SAKARYA            4              EDİZ SERDİP       DOKUMACI

SAKARYA            5              DUYGU                ÇETİNKAYA ACAR

SAKARYA            6              YUNUS AYDEMİR

SAKARYA            7              ALPER   ALPAY

SAKARYA            8              HAKAN BAYKAL

 

SAMSUN             1              ERHAN USTA

SAMSUN             2              İMREN NİLAY     TÜFEKÇİ

SAMSUN             3              AHMET KARKUCAK

SAMSUN             4              YUNUS GÜN

SAMSUN             5              BİRSEN ÖZTÜRK

SAMSUN             6              HALİL İBRAHİM YALGIN

SAMSUN             7              EFE         AYDIN

SAMSUN             8              UFUK    GÜLŞEN

SAMSUN             9              KAZIM CAN        ŞEN

 

SİİRT      1             İLHAN   YİĞİT

SİİRT      2             SERVET TARDUŞ

SİİRT      3             ABDULMECİT     NAS

 

SİNOP   1             YILMAZ ŞANLAN

SİNOP   2             BAKİ      TAŞKIRAN

 

SİVAS    1             CELAL    DAĞGEZ

SİVAS    2             AHMET BOZDOĞAN

SİVAS    3             SERAP   BOZPOLAT AYAN

SİVAS    4             MERVE YILDIZ YARAY

SİVAS    5             TOLGA  SAY

 

TEKİRDAĞ           1              SELCAN HAMŞIOĞLU

TEKİRDAĞ           2              SERTAÇ ALKAYA

TEKİRDAĞ           3              HAZIM TAMER  DODURKA

TEKİRDAĞ           4              ZEKİ       UZUN

TEKİRDAĞ           5              AYNUR ÇEŞMELİLER

TEKİRDAĞ           6              ŞERAFETDİN      TERZİ

TEKİRDAĞ           7              MEHMET İLKER ATASEVER

TEKİRDAĞ           8              CEM      CAVCAR

 

TOKAT  1             FATİH    DEMİRKOL

TOKAT  2             MURAT TOYCAN              SELÇUK

TOKAT  3             ALİ          KARACA

TOKAT  4             ŞADAN İPKİN

TOKAT  5             MUHAMMET ALPEREN ELDEMİR

 

TRABZON            1              YAVUZ  AYDIN

TRABZON            2              ASLAN  GÜNER

TRABZON            3              SERPİL  AKÇAY

TRABZON            4              TAHSİN AKYÜZ

TRABZON            5              AKIN     ÇELİK

TRABZON            6              BÜLENT               ARSLAN

 

TUNCELİ              1              ROZAN ALİ          FAYIK

 

ŞANLIURFA        1              EMİN    YETİM

ŞANLIURFA        2              MUHAMMET ALİ             ARUSOĞLU

ŞANLIURFA        3              MUSA   MANGAL

ŞANLIURFA        4              MAHMUT           SUBAŞI

ŞANLIURFA        5              CEM      KARAKEÇİLİ

ŞANLIURFA        6              MEHMET ŞAHİN              GÜLEL

ŞANLIURFA        7              MEHMET EMİN GÜVENÇ

ŞANLIURFA        8              MUSTAFA           DİRİER

ŞANLIURFA        9              HÜSEYİN SİRHAN             GÖKDOĞAN

ŞANLIURFA        10           GÜLCAN              CENGİZ

ŞANLIURFA        11           MEHMET             HAMCAN

ŞANLIURFA        12           MEHMET             YILDIRIM

ŞANLIURFA        13           ÖMER FARUK    AİŞEOĞLU

ŞANLIURFA        14           İHSAN   KAYA

 

UŞAK    1             MUHAMMET     GÜR

UŞAK    2             DALYAN               ÖZDEMİR

UŞAK    3             TOLGA  PİRİNÇCİ

             

YOZGAT               1              LÜTFULLAH        KAYALAR

YOZGAT               2              ALİ         KEVEN

YOZGAT               3              İSMAİL YILMAZ

YOZGAT               4              NAFİYE BALÇIK

 

ZONGULDAK     1              EVRİM  BALBALOĞLU

ZONGULDAK     2              TOLGA  GÖREN

ZONGULDAK     3              MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU

ZONGULDAK     4              MUSTAFA ADİL ÖZKAN

ZONGULDAK     5              RENDA OKAY

 

AKSARAY            1              TURAN YALDIR

AKSARAY            2              ALİ ABBAS          ERTÜRK

AKSARAY            3              NACİYE AKKUŞ TÜRK

AKSARAY            4              GÜRSEL KESKİN

 

BAYBURT            1              KARABEY KADRİ               KARAOĞLU

 

KARAMAN         1              ATİLA    ZORLU

KARAMAN         2              ZİHNİ    KOCAERKEK

KARAMAN         3              FADİME               HARMANİZİ

 

KIRIKKALE           1              BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK

KIRIKKALE           2              ORHAN KILIÇ

KIRIKKALE           3              SEVİM   PEHLİVANLI ÖZBEK

                 

ŞIRNAK 1             ADİL       ÖZÇINAR

ŞIRNAK 2             NURETTİN           İLÇİ

ŞIRNAK 3             OSMAN FERFOOĞLU

ŞIRNAK 4             DOĞUKAN          YAYCI

                 

ARDAHAN          1              AYTEKİN              KAYA

ARDAHAN          2              NABİRE REÇBER

 

IĞDIR    1             KEREM  AKBULUT

IĞDIR    2             TAMER BAŞARAN

 

YALOVA               1              AYHAN KÜÇÜK

YALOVA               2              ERSİN    AKYÜZ

YALOVA               3              ELİF        AKYOL TOSUN

 

KARABÜK           1              KÜBRA DURSUN

KARABÜK           2              İSMAİL YALAV

KARABÜK           3              OZAN    CANYURT

 

KİLİS      1             MUSTAFA           ARAZ

KİLİS      2             MUSTAFA           POLAT

 

OSMANİYE         1              ELİF        LOĞOĞLU

OSMANİYE         2              MEHMET             DEMİR

OSMANİYE         3              ADEM   KIDIK

OSMANİYE         4              FATİH    KILINÇ        

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