İYİ Parti polislere atılan iftirayı sahiplendi!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddialarını AjansHaber tarafından hazırlanan videoyu paylaşarak yalanlanladı. Polisler "aşağı bak" demediği halde provokatör medya organları polise iftira atıp "aşağı bak" diyerek servis etti.

İYİ PARTİ POLİSE ATILAN İFTİRAYI SAHİPLENDİ

Emniyet teşkilatı iftirayı görüntülerle yalanladığı halde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz Genel Merkez'de düzenlediği basın toplantısında polise tepki gösterdi. Aşağı bak yalanına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'de alet olmuş ve sosyal medya hesabından söz konusu olaya ilişkin paylaşımda bulunmuştu. Erdem, daha da ileri giderek gözaltına alınan bir öğrencinin beyin travması geçirdiğini öne sürmüştü.





"AŞAĞI BAK" YALANI GÜNDEM OLDU

Olaylarla ilgili sosyal medyada dolaşan bir konu ise AjansHaber'in dikkati sayesinde aydınlatıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, bir gruba karşı "Aşağı bak!" dediği iddia edildi. Bu söylem sosyal medyada da tepki çekti, oluşturulan konu etiketi üzerinden binlerce tweet atıldı.

"AŞAĞIDAN, AŞAĞIYA DOĞRU!"

Emniyet Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından AjansHaber'in dikkati sayesinde hazırlanan ve olayın iç yüzünü gösteren videoyu yayınladı. Videoda, görevlinin aslında toplu halde hareket eden grubu dağıtmak için "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" dediği görülüyor.

"POLİS YALAN VİRÜSÜYLE DE MÜCADELE EDİYOR"

Videolu mesajda, "Yalandan bir slogan, Aşağı bak-YALAN. Aşağıdan-DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için Türk polisi daima hazır." ifadeleri yer aldı.

İYİ PARTİ POLİSE ATILAN İFTİRAYI SAHİPLENDİ

Polisler "aşağı bak" demediği halde provokatör medya organları polise iftira atıp "aşağı bak" diyerek servis etti.

Emniyet teşkilatı iftirayı görüntülerle yalanladığı halde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz polise tepki verdi.