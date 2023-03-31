İYİ Parti il binasına silahlı saldırının faili yakalandı

İYİ Parti binasına saldırı: Valilikten açıklama! AK Parti'den ziyaret



İYİ Parti İl Başkanlığı'na yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı. Sabah binaya gelen görevliler camdaki kurşun izini görünce polise bildirdi. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı.

Yapılan incelemede il başkanlığının camlarına 2 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polisin incelemesi sürerken saldırganı yakalamak için çalışmanın devam ettiği kaydedildi.

Faili yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırının failinin yakalandığını açıkladı.

Türk Polisi yakalar👏



İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı.



Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda

bulunurken dikkatli olmaları gerekir.



Bizim görevimiz yakalamak.

Devletinize ve Polisinize itimat ediniz.

Mahcup olursunuz. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 31, 2023

Soruşturma başlatıldı



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınayarak, saldırının bütün boyutlarıyla aydınlatılacağını bildirdi.

Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Saldırı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır. Saldırgan yakalanmadan, saldırganın kimliği belli olmadan, saldırının sebebi henüz bilinmeden, bu çirkin saldırıyı siyasi maksatla istismar etmek de doğru değildir. Hakikat ortaya çıkarılacak, adalet tecelli edecektir."

İstanbul Valiliğinden açıklama



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince Zeytinburnu İlçesi’nde bulunan İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar edilmiştir.

Yapılan ihbar üzerine; ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır.

Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."