AjansHaber.com.tr Siyaset İYİ Parti 'HDP'li bakan' modeline tepkisiz

İYİ Parti 'HDP'li bakan' modeline tepkisiz

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında 2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti'nin CHP'li isimlerin 'HDP'li bakan' önerisine sessiz kalmasına dikkat çeken Selvi, Millet İttifakı tabanının HDP'li kabineye hazırlandığını söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 2023 seçimlerine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında, “HDP’nin pozisyonu etkili olacak” dedi.

“Son birkaç gün içinde iki önemli adım atıldı. Biri Kılıçdaroğlu’nun liderler kabinesi diğeri ise HDP’li bakan önerisi. Bir model olgunlaştırılıyor. Millet İttifakı tabanı ise HDP’li kabineye hazırlanıyor” diyen Selvi, şunları kaydetti:

"Her siyasi adımın bir kilometre taşı oluyor. Daha önce, HDP’yi PKK’nın uzantısı olarak tanımlayan Akşener çok manidar bir şekilde, HDP üzerinden partisinin ve kendisinin 'test edildiğini' belirterek, 'HDP ile Meral Akşener’i, İYİ Parti’yi terbiye, test edeyim derken, Kürtlere hakaret ediliyor bu ülkede' dedi.

Daha önce HDP denilince kırmızı çizgi ilan eden İYİ Parti yöneticilerinin HDP’li bakan modeline tepkili olmadıkları dikkatimi çekti. Muhalefet cephesinde bir yerlerde bir şeyler pişiriliyor gibi."

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
"Millet İttifakı'nda HDP'li bakan olabilir"
Gürsel Tekin: HDP'liler neden bakanlık yapmasın?
"Binlerce projemiz var" diye açıklamıştı
CHP'nin HDP'li iki bakan sözü için çarpıcı ifade
Ümit Özdağ sert çıktı: Bu PKK'ya teslimiyet!
Muharrem İnce cephesinde kritik gün
Son anketten flaş sonuç çıktı!