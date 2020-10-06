İYİ Parti grup toplantısında masalar boş kaldı

İYİ Parti'de iki hafta önce yapılan kongrenin ardından çıkan kriz giderek büyüyor. '18 İYİ Partili vekil beraber hareket etme kararı aldı' açıklaması kulisleri karıştırmıştı. Ardından 14 milletvekili ortak mutabakat metni hazırlayıp, kongrede yaşananları protesto etmiş, İYİ Parti Meclis Grup toplantılarına katılmayacaklarını açıklamıştı. Bugün yapılan toplantıya çok sayıda vekil katılmadı, sıralar bomboş kaldı.

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı’nda Merkez Disiplin Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri seçimi öncesi dağıtılan “İlk 75'te de Olsa Tercih Edilmeyecekler” listesinin yarattığı kriz giderek büyüyor. Aralarında listeden çıkarılan isimlerinden bulunduğu 14 milletvekili, Genel İdare Kurulu toplantısı öncesi bildiri yayınlamıştı.

Toplantıya katılmadılar

Listeye tepkili milletvekilleri, 1 Ekim Perşembe günü Başkanlık Divanı'nın da belirlendiği GİK toplantısının ardından dün akşam saatlerinde toplantı yaptı. İki saat süren toplantının ardından tepkili bazı milletvekilinin partinin bugün yapılacak TBMM Grup Toplantısı'na katılmama kararı aldığı belirtildi. Bugün yapılan toplantıya çok sayıda vekil katılmayınca sıralar bomboş kaldı.

"Parti içi demokrasinin yeniden tesis edilmesi gerekiyor"

Partinin kuruluş ilkelerine geri dönmesini isteyen milletvekilleri, bu sağlanana kadar tepkilerinin artarak devam edeceğini ifade etmişti. Partilerinden vazgeçmediklerini vurgulayan vekillerden biri ise, "Bu ciddi bir tepki. Bu hareketimizle partimizin varlık sebebi olan parti içi demokrasinin yeniden tesis edilmesini istiyor, ayak oyunlarının, operasyonun sorumlularının bu partide yerinin olmadığını bu tavrımızla ilan ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.