İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taburcu oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 10.50'de taburcu olarak, tedavi gördüğü hastaneden ayrıldı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in hastaneye kaldırılmasına ilişkin "Başkanımızın sorumluluğu, ülkesine olan sevdası büyük. Karış karış ülkemizi gezen cesur insan bu süreçte biraz yoruldu istirahat edecek" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" rahatsızlığı nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan ve geceyi hastanede geçiren Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken, gün içinde taburcu olması bekleniyor.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zorlu, ''Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi'ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Bugün taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız'' ifadelerini kullandı.

Akşener'in durumu ile ilgili Başhekim Yardımcısı Berkan Özpolat yaptığı açıklamada, "Sayın Meral Akşener çarpıntı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Bir problem saptanmamıştır. Hayırlısıyla bugün taburcu edilecektir" şeklinde konuştu.