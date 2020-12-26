İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Demirtaş kararına saygı duyulmalı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AİHM’in bu kararına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetten birçok isim sert şekilde tepki gösterdi.

Ana muhalefet ve ittifak ortakları ise mahkemenin çağrısını desteklemekten çekinmedi.

Anayasa Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş için “Tahliye edilmeli” çağrısına



🔹İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Karara saygı duyulmalı” diyerek destek verdi.



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Habertürk’teki “Enine Boyuna” programına katılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da AİHM çağrısına destek veren isimler arasında yer aldı.

“BÖYLE BİR ŞEYİ HAK ETMİYORUZ”

Programda, Demirtaş için “Karara saygı duyulmalı” diyen İyi Partili Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

“Türk mahkemelerinin üzerine böyle bir leke düşmemelidir. Biz hukuk tanımaz, hukuk saymaz, uluslararası anlaşmalara itibar etmez, kafasına göre davranır, keyfine göre konuşur bir ülke imajının içerisine düşmemeliyiz. Böyle bir şeyi hak etmiyoruz. Dolayısıyla mahkemelerin kararlarına saygı duymak lazım. Türklerin en şöhretli tarafları, adil mahkemeler olduğu gerçeğini dünyaya gösterebildikleri zamanlardır.

“SONUÇLARI ANAYASA MAHKEMESİ YÖNETSİN”

Biz şöyle bir ülke olamayız: Efendim, biz söz verdik ama sözümüzde durmayız, biz anlaşmalara imza atarız ama imza attığımız anlaşmalara kendimizi bağlamayız, kendi işimize gelen kurallara itibar eder, kendi işimize gelmeyen kurallara da keyfi davranırız gibi ithamın ülkesi olmayı ne Türk milleti ne de Türk devleti hak etmiyor. Sonuçların mahkemeler yoluyla yönetilecek kadar hukuki tecrübemiz vardır. Bu tecrübelere mahkemelerin verdiği kararlara riayet edecek birikimimiz de vardır. Ben sonuçları Anayasa Mahkemesi yönetsin isterim.”