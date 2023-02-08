İYİ Parti deprem bölgesine çadır hastaneler kuracak

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenlediği basın toplantısında deprem bölgesinde çadır hastaneler kuracaklarını açıkladı

İYİ Parti olarak sürecin başından bu yana hem konunun yürütülmesi hem müdahale anlamında hem de iletişim bağlamında büyük bir hassasiyet gösterdiklerini konunu siyaset üstü bir mesele olduğu düşüncesinden taviz vermeden bütün çalışmaları bu anlayışla yürüttüklerini anlatan Zorlu " İlk günden itibaren Başkanlık Divanı üyelerimiz, milletvekillerimiz 10 ilimize ulaştılar. Hala tüm gücümüzle sahadayız. Vatandaşlarımıza birebir ulaşarak talep ve şikayetleri, oluşturduğumuz afet ve koordinasyon merkezimize, oradan da çözüm mekanizmamızı geliştirerek hızlı bir şekilde sahaya temas etmeye

çalıştık" diye konuştu

Partisinin afet ve koordinasyon merkezi başkanlığında yapılan çalışmaları aktaran Zorlu, AFAD'la yaptıkları koordinasyon çerçevesinde gönüllüleri taşıyan iki uçağın dün deprem bölgelerine ulaştığını ifade etti.



İYİ Parti çadır hastaneleri için harekete geçti



Zorlu bölgeye çadır hastaneler kuracaklarını da anlatarak şunları söyledi:

Adıyaman'da 2 çadır hastanesi kuracaklarını ekleyen Zorlu, bu hastaneleri bütün vilayetlerde etap etap hızlandıracağız. Çünkü gelen talepler şehirlerde seyyar hastaneler oluşturulması gerektiği yönündeydi. Sağlık Bakanlığı merkezlere yakın sahra hastanesinin kurulduğunu ifade etti ama merkezlerin dışında çevre yerlere doğru gidildikçe, buradaki insanların tedavilerini gerçekleştirmek için ulaşmaları hem zaman alıyor hem de kısıtlanmış bazı alanlar var. Dolayısıyla bunların seyyar halde de dolaştırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu çağrıyı da özellikle yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.