İYİ Parti, CHP ve HDP sorusu Faik Öztrak'ı renkten renge soktu!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden dolayı Twitter adresi üzerinden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i etiketleyerek bir kutlama mesajı yayımladı.

İmamoğlu mesajında, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın @PervinBuldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." ifadelerine yerdi.

CHP'li Öztrak İmamoğlu sorusunu duymazdan geldi



🔹CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ı etiketlediği tweet ile ilgili soruyu cevapsız bıraktı. pic.twitter.com/qFMSy62qA5 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 8, 2021

İmamoğlu'nun mesajı İYİ Parti Milletvekilleri tarafından tepki ile karşılanırken Genel Başkan Akşener konuyla ilgili rengini belli etmekten kaçındı.

ÖZTRAK DA YANIT VEREMEDİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ı etiketlediği tweet ile ilgili soru karşısında çaresiz kalması dikkatlerden kaçmadı. Sorular karşısında Öztrak '8 Mart Dünya Çalışan Kadınlar Günü'nü kutluyorum' ifadesini kullanmakla yetindi.