İYİ Parti Belediye meclis üyesi, eski eşini boşandıkları gün bıçakla yaraladı

Adana'nın Sarıçam Belediyesi İYİ Parti Meclis üyesi Ali Aksoy, boşandığı Zeynep Aksoy’u boşandıkları gün bacağından bıçakladı. Yakalanan Ali Aksoy, adliyeye sevk edildi.

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde yaşayan, Sarıçam Belediyesi İYİ Parti Meclis üyesi Ali Aksoy ile Zeynep Aksoy, boşanmaya karar verdi. Dava, dün sonuçlandı. Ali Aksoy'un duruşması sonrası Zeynep Aksoy’u evine bırakırken "Devam edelim" dediği olumsuz yanıt alınca şiddet uygulayıp, bacağından bıçakladığı belirtildi.

Kadını yaralı halde eve bırakan Aksoy, kaçtı. Bacağından ve elinden yaralanan Zeynep Aksoy’un durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Aksoy, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Aksoy’un, bacağında yaklaşık 5 santimetre derinliğinde kesik olduğu belirlendi. Aksoy, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Zeynep Aksoy’un şikayeti üzerine Ali Aksoy, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Aksoy, adliyeye sevk edildi.