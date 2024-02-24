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İYİ Parti, Ankara adayını bugün açıklayacak

İYİ Parti’de aday belirleme mesaisi sürüyor. Parti, Ankara adayını bugün açıklayacak. İYİ Parti’nin İstanbul adayını ise gelecek hafta açıklaması bekleniyor.

Seçim süreci işliyor, partilerin aday belirleme çalışmaları devam ediyor. İYİ Parti, Ankara adayını belirledi.

İYİ Parti Sözcüsü Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, bugün Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını açıklayacak.

Zorlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada partinin İstanbul adayının ise gelecek hafta açıklanabileceğini söylemişti.

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