İTÜ'den misafir öğretim üyesi açıklaması

Son dönemlerde sosyal medya üzerinden, eksik ve yanıltıcı bilgilerle estirilmeye çalışılan ırkçılık rüzgarının yeni hedefi İTÜ oldu.

İTÜ'de misafir öğretim üyesi olarak, geçiçi süreyle görev alan bazı bilim insanları, sosyal medyada ırkçı paylaşımlara maruz kaldı.

Çirkin paylaşımların ardından İTÜ'den bir açıklama geldi. İTÜ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Teknik Üniversitesi, güçlü birikimi ve dinamik yapısıyla ülkemizin ve dünyanın en köklü teknik üniversitelerinden biridir. İTÜ, 250 yıllık bilgi birikimini, uluslararası düzeyde araştırma ve bilimsel bilgi üretme misyonuyla geçmişte olduğu gibi ilerleyen dönemlerde de başarıyla sürdürecektir.

İstanbul Teknik Üniversitesi, içinde bulunduğu birçok uluslararası akreditasyon ve araştırmacı değişim programları dolayısıyla, dünyanın birçok bölgesine misafir araştırmacı gönderirken bir yandan da bünyesinde çok sayıda yetkin akademisyeni ve araştırmacıyı belirli bir süreliğine misafir olarak barındırmaktadır.

Evrensel bir Ar-Ge merkezi konumunda olan İTÜ, uluslararası eğitim vizyonu gereği hem Avrupa’nın hem de dünyanın pek çok bölgesinden üniversitemize misafir olarak gelen akademisyenleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duymaktadır.

Halihazırda bugün, Üniversitemizin muhtelif birimlerinde 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlemiş olduğu Yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamına ilişkin belirlediği asgari koşulları sağlayan; 1 yıl süreyle sözleşmeli olarak istihdamı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygun bulunan (7 ABD, 6 İngiltere, 3 Almanya, 3 İtalya, 3 Rusya, 3 Yunanistan, 2 Kanada, 2 İran, 2 Azerbaycan, 2 Türkmenistan, 1 Çin, 1 Danimarka, 1 Güney Kore, 1 Güney Afrika, 1 Gürcistan, 1 Hindistan, 1 İspanya, 1 İsviçre, 1 Japonya, 1 Tunus, 1 Ukrayna, 1 Yemen,) toplam 45 yabancı uyruklu öğretim elemanımız bulunmaktadır. Bunun yanında üniversitemizin araştırma üniversitesi ve uluslararası bir üniversite olması dolayısıyla lisansüstü eğitimi sırasında veya lisansüstü eğitim sonrası araştırmacı olarak çeşitli uyruklarda araştırmacılar Üniversitemizi ziyaret etmekte ve bazı proje ve faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda Dünya’nın her ülkesinden 255 misafir araştırmacı bulunmaktadır. Misafir araştırmacılarımız, İTÜ’deki bilimsel araştırmalarını İTÜ’lü bir öğretim üyesi danışmanlığında sürdürmektedir.

Sosyal medyada bahsi geçen misafir araştırmacılarımızdan Doç. Dr. Aamir Hamid, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan Quaid-i-Azam Üniversitesi (Dünya sıralamasında 378. sırada) mezunu ve öğretim üyesidir. Matematik, matematik mühendisliği, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, akışkan-yapı etkileşimi, nano maddeler, sayısal çözümleme ve birçok konu üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Doç. Dr. Aamir Hamid, alanında çok iyi bir bilim insanıdır.

Diğer bilim insanı Doç. Dr. Farrukh Mazhar’da aynı şekilde Islamabad Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Dünya sıralamasında 334. sırada) mezunu ve öğretim üyesidir. Nöral ağ, havacılık, insansız hava araçları, tersine mühendislik uzmanlık alanları olmakla birlikte İHA motor pervanesi, tersine mühendislik, otopilot, veri sınıflandırması ve nöral ağ alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Doç. Dr. Farrukh Mazhar’da, alanında çok iyi bir diğer bilim insanıdır.

Her iki misafir araştırmacı bilim insanından Doç. Dr. Farrukh Mazhar 01.12.2022 tarihine kadar, Doç. Dr. Aamir Hamid ise 01.10.2022 tarihine kadar bilimsel çalışmalarına İTÜ’de devam edecek ve sonrasında ülkesine dönecektir. Her iki bilim insanı da toplamda bir yıl süre ile İTÜ’de bulunmuş olacaklardır.

İTÜ olarak, misafir araştırmacılarımızla ilgili sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan ırkçı söylemleri maalesef üzülerek görüyor ve bilimsel düşüncenin ırk, dil, din veya cinsiyet söylemleri üzerinden tanımlanmasını kınıyoruz.

Unutulmamalıdır ki bilim evrenseldir. Dolayısıyla, evrensel düzeyde bilim üreten köklü bir eğitim kurumu olan İTÜ için tek kriter bilimsel başarıdır. Dünya’nın en iyi üniversitelerinde de durumun böyle olduğu bilinmelidir.

İstanbul Teknik Üniversitesi, 250 yıllık bilgi birikimiyle evrensel bilimin, Ar-Ge’nin ve bilimsel bilginin öncüsü olmaya devam edecektir."