İttifak bitti, masa dağıldı!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İYİ Parti'den dikkat çeken bir çıkış geldi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Millet İttifakı'na ilişkin, "28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir." dedi.

Poyraz, "Millet İttifakı bir seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs seçimleri bitti, ittifak tamamlanmış, seçim bitmiştir. Müşterek adayımız Kemal Kılıçdaroğlu için tüm partiler mücadelelerini vermiştir. 28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir." dedi.

"Bu bir yorum değil, teknik bir durum"

Sözcü TV'de konuşan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Bununla ilgili ben bazı köşe yazarlarının ve bazı yorumcuların 'İYİ Parti seçim bitti, ittifak bitti' diyebilir. Bu bir yorum değil. Bu teknik bir durum." diyen Poyraz, "Eğer siz seçim kanununa ve Anayasa değişiklik kanunun getirdiği seçim hukukuna vakıf değilseniz. bu durumu bir yorum olarak ortaya koyarak vatandaşı manipule etmiş olursunuz. Seçim bittiği gün ittifak biter." açıklamasında bulundu.