İthalat rejiminde yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç) başvuruların elektronik ortamda yapılmasını teminen işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar belirlendi.

Mevcut uygulamada, IMEI numarasını haiz eşyanın serbest dolaşıma girişi veya geçici ithalatı öncesinde IMEI numarasının uygunluk kontrolü için Tek Pencere Sistemi üzerinden beyan sahibi tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvurulması gerekiyor.

Yarından itibaren yürürlüğe girecek tebliğle BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrolün olumlu sonuçlanması halinde verilecek IMEI numarası kontrol yazısı ile beyan edilen eşyaya ait IMEI numarası gümrük beyan sistemine girilecek ve beyannamenin tescilinde IMEI numarası kontrol yazısı elektronik olarak kontrol edilecek.

Bakanlığın "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ" ile tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususlar düzenlendi.

Yayımlanan diğer tebliğlerle de kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek bazı maddelere ilişkin usul ve esaslar belirlenirken, gübre ve gübre harici ithalata ilişkin hususlar düzenlendi.

Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithalatının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak güvenli şekilde piyasaya sunulmasını sağlamak için gerekli belgeler ve yetkili kurumlar yeniden düzenlendi.

Bakanlığın harp silahları ile bunların aksam ve parçaları, radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazlar, yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar, haritalar ve harita bilgisi içeren eşya, kara yolu taşıt araçları, sivil hava taşıtları, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyalar, bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletler, iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddeler, ozon tabakasını incelten maddeler ve florlu sera gazları, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddeler, tıbbi tanı kitleri, haritalar ve harita bilgisi içeren eşyanın ithaline ilişkin de yeni yıla yönelik düzenleme tebliğleri Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.