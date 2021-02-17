AjansHaber.com.tr Dünya İtalyan Rekabet Kurumu'ndan Facebook'a para cezası

İtalyan Rekabet Kurumu'ndan talimatlarına uymayan Facebook'a para cezası

İtalyan Rekabet Kurumu, kullanıcı verilerinin uygunsuz kullanımını sonlandırma talimatlarına uymadığı gerekçesiyle sosyal medya platformu Facebook'a 7 milyon avro ceza verildiğini belirtti.

İtalyan Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Kasım 2018'de Facebook'un kullanıcılarını, platforma kayıt olurken verdikleri bilgileri ticari maksatla toplanması ve kullanılması hususunda yeterli şekilde bilgilendirilmediğine karar verip bunun düzeltilmesini istediği ve İtalya'daki kullanıcılara yönelik site ana sayfasında özel düzeltme bildirimi yayımlaması talimatı verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu talimatlara uymayan sosyal medya platformuna 7 milyon avroluk ceza verildiği ifade edildi.

Rekabet Kurumu, Facebook'a yönelik Kasım 2018'de açıkladığı ilk kararındaki talimatlara ek olarak, 5 milyon avroluk ceza vermişti.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, kararı değerlendiren bir Facebook yöneticisi, Rekabet Kurumunun son kararını dikkate aldıklarını ancak ilk karara ilişkin Danıştay'a yaptıkları itirazın sonuçlanmasını beklediklerini belirtti.

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