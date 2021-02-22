İtalyan Büyükelçi öldürüldü

Ülkenin doğusundaki Kanyamahoro'da Birleşmiş Milletler konvoyuna yönelik saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İtalya'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luca Attanasio'nun da yaşam mücadelesini kaybettiği açıklandı.

REHİN ALMAK İSTEMİŞLER

İtalya Dışişleri Bakanlığı, büyükelçi ile birlikte İtalyan bir askeri polisinin de yaşamını yitirdiğini teyit etti. İtalyan yetkililer saldırganların heyetten kişileri kaçırmak için bu saldırıyı düzenlediğini açıkladı.

Virunga Ulusal Parkı civarında çok sayıda silahlı grup varlık gösteriyor. Demokratik Kongo ile Ruanda ve Uganda sınırları arasında kalan bölgede sık sık ulusal park ziyaretçilerini hedef alan saldırılar gerçekleşiyor.