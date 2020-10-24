İtalyan basını: "Göç rotası Erdoğan'ın ellerinde"

Türkiye'nin Libya ile ilişkilerini geliştirmesi İtalyan basınının dikkatini çekti.

Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Libyalı askerlere, sahil güvenlik eğitimi verilmeye başlandığını bildirdi.

Libya Silahlı Kuvvetleri'ne destek kapsamında Su Altı Savunma (SAS) eğitimleri de sağlanıyor.

"GÖÇ AKIŞININ ANAHTARLARI ERDOĞAN'DA"

İtalyan basını, Afrika'dan Avrupa'ya göçmen akışının ağırlıklı olarak Libya-İtalya hattında olması nedeniyle durumu mercek altına aldı. Avrupa'ya göç rotasının Ankara'nın kontrolüne geçtiği aktarıldı.

Avvenire gazetesi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'dan doğu rotasındaki göç akışının yönetimi için anahtarları aldı." diye yazdı.

"TÜRKLERİN AMACI..."

Il Manifesto, "Göçmenlerin Libya rotası Erdoğan'ın ellerinde" başlığını atarak, "Türklerin amacı Libya'da üstünlüklerini vurgulamak ve İtalyanlara bir tokat atmak idiyse, Libya Sahil Güvenliği'nin kontrollerinde olduğunu duyurmaktan daha iyisini yapamazlardı." ifadesine yer verdi.

Gazete ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter paylaşımındaki fotoğraflara işaret ederek, "Ankara'nın silahlı güçleri, İtalya'nın 2018'de Trablus'a hediye ettiği 2 devriye botunun üzerinde görülüyor." denildi.

"KONTROL TÜRKİYE'DE"

"Türkiye Libya Sahil Güvenliği'nin kontrolünü ele geçirdi" başlığını atan La Repubblica gazetesi de "Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya Sahil Güvenliği'ni eğitmeye başladı. Bu bizim Trablus üzerindeki nüfuzumuza yeni bir darbe teşkil ediyor, çünkü şimdiye kadar bunu İtalyan askeri misyonu gerçekleştiriyordu." ifadelerini paylaştı.