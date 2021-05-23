İtalya’da teleferik kazası: 12 ölü
İtalya’nın kuzeyindeki Verbania kentinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
İtalya’nın kuzeyindeki Piyemonte bölgesinde bulunan Verbania kentinde bir teleferik kabininin, varış noktasına 300 metre kala ormanlık alana düştüğü belirtildi.
Stresa-Alpino-Mottarone teleferik hattındaki kazanın teleferiğin bağlı olduğu kabloların kopması sonucu meydana geldiği ifade edildi.
Kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Olay yerine ambulans helikopter sevk edildi.
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