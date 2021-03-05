İtalya’da mezarlıklar doldu… Annesinin tabutunu evde saklıyor

İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan Palermo kentinde Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlıklar doldu.

Kentte yaşayan ve 19 Şubat’ta annesini kaybeden Giusy La Mantia, mezarlık yetkililerinin kendisine yer olmadığı için cenazeyi evde tutması tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.

‘HAYSİYETLE ÖLMENİZE BİLE İZİN YOK’

Başından geçen trajik olayı basına anlatan Giusy La Mantia, “Bu durumun en fazla bir iki gün süreceğini düşündük. Ailem diğer mezarlıklarda depolama gibi çeşitli çözümler önerdi. Ancak acil durum nedeniyle bunun mümkün olmadığı söylendi. Hiçbir mezarlıkta yer yok. Bu şehirde haysiyetle ölmenize bile izin verilmiyor” diye konuştu.

Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando geçen ay yaptığı açıklamada, 20-25 yıl sonra aynı mezarların yeniden kullanılmasının gündemde olduğunu açıklamıştı.