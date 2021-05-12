İtalya'da köprü çöktü

La Spezia kentinde Pagliari Rıhtımı’nda bulunan köprü çöktü. Yetkililer çökme sırasında yolun boş olduğunu belirtti.

YOL VE ÇEVRESİ TRAFİĞE KAPATILDI

Köprüde yapılan ilk incelemeye göre, çökmenin köprünün açılıp kapanmasını kontrol eden hidrolik mobil mekaniğindeki arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtildi. İtfaiye ve polis, yolu ve çevresini trafiğe kapattığını açıkladı.