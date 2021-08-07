İtalya'da görülmemiş çevre felaketi

İtalya'da özellikle güney bölgelerinde etkili olan orman yangınlarıyla mücadele sürerken Sardinya adasında yangınlar nedeniyle milyonlarca bal arısı yok oldu.

Ülkenin en büyük çevre örgütlerinden Legambiente'nin BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamaya göre Sardinya'daki yangınlarda en az 30 milyon bal arısının öldüğü tahmin ediliyor. Legambiente, adada şu ana kadar 650 arı kovanının yangınlarda yok olduğunu belirtti.

Sardinya adasındaki bal üreticilerini bir araya getiren Terrantiga Sardinyalı Arıcılar Örgütü Başkanı Francesco Caboni de yerel basına yaptığı açıklamalarda, "Sadece bizim üyelerimizin 300-600 arı kovanı kaybettiğini hesaplıyoruz, her bir kovanda 50 bin arı olduğunu düşünürsek bu 15-30 milyon arı demektir" dedi. Caboni, ada çapında toplam kaybınsa binlerce kovana ulaştığını tahmin ettiklerini söyledi.

Sardinya'da Temmuz sonunda özellikle Oristano kenti çevresinde etkili olan orman yangınlarında 20 bin hektarın üzerinde alanın yandığı hesaplanıyor.

Yangınların arıcılık sektörüne de darbe vurması üzerine çevre örgütleri bilinçlendirme ve yardım kampanyaları düzenliyor. Legambiente, adadaki arıcılara destek için bir bağış kampanyası başlattı.

Legambiente, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin yeniden tesis edilebilmesi için arıların temel önemde olduğunu vurguladı.

Derneğin basın sözcüsü Valentina Barresi, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada bal arılarının ve diğer hayvanların maruz kaldığı hasarın gelecek aylarda da artarak sürmesinin beklendiğini belirtti ve "Yangınlardan kurtulan çok sayıda bal arısı da yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle onarılmaz hasar alacaklar" dedi.

Legambiente derneğinin başkanı Stefano Ciafani de yangınlar ve etkilerinin "beklenen bir felaket" olduğunu belirtti. Ciafani, "Bu gibi olaylarla mücadele için, iklim değişikliğine karşı uyum ve dayanıklılık geliştirici müdahaleler, önleyici ve baskılayıcı stratejiler gerektiğini yineliyoruz" dedi.

YANAN YERLER BAŞKA AMAÇLA KULLANILAMAZ

İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani ise iklim değişikliğiyle bağlantılı olsalar da yangınların büyük oranda insan eseri olduklarını söyledi.

Cingolani yangınlarla ilgili Perşembe günü parlamentoya bilgi verirken "Yangınların yüzde 70'ten fazlası bizim sorumluluğumuz" dedi. Bakan, yangınların yüzde 57,4'ünün kasten çıkarıldığını gösteren deliller bulunduğunu, yüzde 13,7'sinin de insan eliyle ancak kasıtsız olarak, "kültür eksikliği" nedeniyle çıktığını belirtti.

Cingolani, yanan bölgelerin 15 yıl boyunca herhangi bir şekilde başka amaçlı kullanılmasının yasak olduğunu da vurguladı.

İTALYA'NIN 15 UÇAK, 5 HELİKOPTERİ VAR

İtalya itfaiye güçlerinden yapılan açıklamaya göre Perşembe akşamından Cuma sabahına kadar 12 saatlik bir sürede, çoğunluğu güneydeki Sicilya ve Calabria bölgelerinde olmak üzere 395 orman yangını müdahalesi gerçekleştirildi. Cuma sabahı itibariyle 8 Canadair uçağı ve ek birimlerle yangınlara müdahale sürüyordu.

Sivil Savunma Kurumu'nun açıklamasına göre İtalya'da 2021 yaz dönemi için orman yangınlarına karşı 15 adet Canadair CL415 uçağı ve 5 adet Erickson S64F helikopteri kullanılıyor.

Bunlara ek olarak Savunma Bakanlığı, İtfaiye ve Carabinieri güçlerine ait 10 helikopter de yangınlara karşı görevlendirilebiliyor.

Ayrıca İtalya ihtiyaç halinde Avrupa Birliği'nden ek hava aracı talep edebiliyor. AB sivil savunma mekanizmasının bir parçası olarak Fransa, İtalya'ya 2 yangın söndürme uçağı göndermişti.