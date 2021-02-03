İtalya'da bir belediye başkanı, koronavirüse yakalanmayı 'yasakladı'

Koronavirüs salgınının derinlemesine etkilediği ülkelerden bir tanesi olan İtalya'da, oldukça enteresan bir karar alındı. Sardinya bölgesindeki Nuoro şehrinde bulunan Oniferi isimli kasabanın belediye başkanı olarak görev yapmakta olan Stefania Piras, kasabada yaşayan insanların koronavirüse yakalanmasını yasakladı. Başkan ayrıca herkesin ayağını denk alması gerektiğini ifade etti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin oluşturduğu veri tabanında yer alan bilgilere göre bugüne kadar 2 milyon 570 bin vakanın görüldüğü İtalya, 89 bin 344 vatandaşını COVID-19'a kurban verdi. Sağlık sisteminin neredeyse tümüyle çöktüğü ülke, ekonomik anlamda da çıkmaza girdi. Salgının hızını bir türlü kesemeyen ülke, tüm bunlar yaşanırken bir de koronavirüsün gerçek merkezi olduğu suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Stefania Piras tarafından alınan karar ise ülkenin akıl sağlığının da artık yerinde olmadığını düşündürüyor.

"Sağlık çalışanı kalmadı. Hastalanmayın"

Aldığı ilginç kararla tüm dünyanın gündemine oturan Oniferi Belediye Başkanı Stefania Piras, ilginç de bir savunma yaptı. Kasabada çalışacak sağlık çalışanı kalmadığını dile getiren Piras, bir doktorun daha istifa ettiğini, istifa eden doktorun yerine çalışacak kimseyi bulamadıklarını duyurdu. İşte bu yüzden de herkesin dikkat etmek zorunda olduğunu ifade eden belediye başkanı, kasabada COVID-19'a yakalanmayı yasakladığını söyledi.

Ses getiren kararın nasıl uygulanacağı şu an için bilinmiyor. İşin garip tarafı, bu açıklamanın gerçek mi olduğu yoksa ironi mi içerdiği de tam olarak anlaşılabilmiş değil. Belediyenin bundan sonra koronavirüse yakalanacak insanlar için nasıl bir tedbir alacağını zamanla göreceğiz.

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