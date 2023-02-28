İtalya açıklarında batan teknede ölen sayısı 63

İtalya'nın güney kentindeki Crotone'a bağlı Steccato di Cutro beldesi sahilinde İtalyan Sahil Güvenlik ekipleri ve itfaiyesinin çalışmaları sonucunda 4 göçmenin cesedi daha denizden çıkarıldı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e çıktı.

180 ila 250 göçmen taşıdığı ifade edilen teknedeki 80 kişi kurtarılırken, göçmenlerin büyük kısmının Irak, İran, Afganistan ve Suriye’den geldiği kaydedildi.

İnsan kaçakçısı olduklarından şüphelenilen 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Diğer taraftan, cenazeler denizden çıkarılarak beldedeki spor salonuna getirilirken, salonun önüne çok sayıda kişinin ölen göçmenler anısına çiçek ve mumlar bıraktığı görüldü.

Crotone Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.