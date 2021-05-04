İsviçreli diplomat, İran'da yaşadığı binadan düşerek hayatını kaybetti

Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, İsviçreli üst düzey diplomatın İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyindeki Kamraniye bölgesinde yaşadığını belirtti.

Diplomatın Silve B. adında 52 yaşında bir kadın olduğunu aktaran Halidi, cesedin adli tıpa sevk edildiğini ve olayın nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İran ile ABD arasında temaslar, İsviçre üzerinden sağlanıyor.