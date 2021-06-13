İsviçre'de tartışmalı polis yasasına "Evet" oyu

İsviçre'de federal polisin yetkilerini büyük oranda genişleten ve "olası terörist suçlulara" karşı hazırlanan tartışmalı yasa için düzenlenen referandumda "Evet" oyu çıktı.

İsviçre'de düzenlenen referandum ile federal polisinin yetkilerinin genişletilmesine karar verildi.

Uluslararası Af Örgütü, "olası terörist suçlulara" karşı hazırlanan yasanın federal polise çok sayıda kontrolsüz ve geniş yetki tanıdığını vurguladı.

Öte yandan yasanın meşru siyasi göstericileri hedef almak için de kullanılabileceği dile getirildi ve tepki gösterildi.

Bunun yanı sıra yasanın toplumdaki bazı grupları ayrımcılığa mâruz bıraktığına ve yasadaki terörizm tanımının belirsiz olduğuna dikkat çekilirken bir tehdit olmamasına rağmen herkesin hedef olabileceği belirtildi.

Bir diğer tepki gösterilen nokta ise İsviçre federal polisinin yasa kapsamında 12 yaşındaki çocukları bile hedef alabileceği, sorguya çekebileceği ve benzer önlemlere mâruz bırakarak travma yaşatabileceği.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/switzerland-dangerous-yes-vote-gives-police-sweeping-powers-to-target-people-including-children-without-charge-or-trial/