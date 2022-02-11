İsviçre, Nazi sembollerinin ve selamının yasaklanmasını reddetti

Nazi sembollerin 'şok edici' olabileceğini kabul eden Konsey, "insanların bu sembolleri kullanmalarını suç saymak yerine kullanmalarını önlemeye odaklanılmalıdır" diyerek yasaklama talebini geri çevirdi.

"Şok edici ve stresli"

Semboller için "şok edici ve stresli" tanımını kullanmakla yetinen Konsey, İsviçre Yüksek Mahkemesi'nin bu konudaki ifade özgürlüğü kararını hatırlattı.

Avrupa'nın tamamına yakınında suç sayılan Nazi sembollerinin kullanımı, "Nazi propagandasını yaymak" suçunu oluşturduğundan ağır cezaları beraberinde getiriyor.

Konsey yaptığı açıklamada, “Irkçı simgelerin propaganda amacı olmaksızın kamusal alanda kullanılmasının insan onurunu ve kamu barışını ancak dolaylı olarak etkileyebileceğini” kaydetti.

Karar, İsviçre Parlamentosu'na taşınıyor

The Local'in haberine göre, Yahudi gruplar, "yükselen antisemitizm ve aşırıcılıkla mücadele etmek" yönünde karar alınmamasını eleştirdi.

İsviçre İsrail Cemaatleri Federasyonu (SIG), "Farkındalık eğitiminin burada yardımcı olacağına inanmak saflık olur." dedi.

İlkbaharda toplanacak İsviçre parlamentosunda bu karara karşı adım atılabileceği belirtiliyor. SIG, tedbirin mecliste geniş destek kazanacağını kaydetti.