İsviçre evsizleri başka ülkelere gönderecek

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İsviçre'de evsizlerle ilgili sorunu çözmek için yeni bir yol önerildi. Ülkenin en kalabalık üçüncü şehri olan Basel'in yönetimi, evsizleri başka ülkelere gönderecek.

Yerel basında yer alan haberlere göre Basel yönetimi, evsizlere Avrupa'da diledikleri bir destinasyona gitmeleri için trenle seyahat kuponu düzenleyecek, ceplerine de 20 İsviçre frangı (yaklaşık 22 dolar) koyacak.

Planı kabul edenlerden belli bir süre Basel ya da İsviçre'ye dönmeyeceklerine dair bir sözleşme imzalamaları da isteniyor. Bu kuralı ihlal edenler ise sınır dışı edilecek.

Le News'e göre, teklifi şimdiden 31 kişi kabul etti. Basel Adalet Bakanlığı sözcüsü Toprak Yergu gazeteye verdiği demeçte, artık evsiz herhangi bir kişinin böyle bir tedbir talep edebileceğini söyledi.

Tedbiri eleştirenler ise alınan önlemlere "sokak temizliği" adını verdi.

Bu, İsviçre'deki yetkililerin tepki çeken ilk önlemi değil. 2014 yılında, Cenevre'deki yetkililer evsiz bir kadına sokaklarda dilencilik yaptığı için 500 frank para cezası verdi. Le News, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin daha sonra kararı bozduğunu ve kadına bin 108 dolar değerinde tazminat ödendiğini hatırlattı.

2016 yılında Vaud kantonundaki yetkililer bölgede dilenciliği yasakladı. Halkın tepkisine ve insan hakları gruplarının yasağı kaldırmaya yönelik sayısız girişimine rağmen, yasak hala yürürlükte.