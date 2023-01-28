İsveç'ten NATO kararı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, düzenlediği basın topantısında ülkesinin NATO üyelik sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dışişleri Bakanı Tobias Billström, son dönemlerde Türkiye’ye yönelik yaşanan durumlar nedeniyle NATO sürecinin geçici olarak “duraklatıldığını” söyledi. Billström yapmış olduğu açıklamada “tüm bunlara rağmen İsveç'in bu yaz NATO'ya katılabileceğinden umutluyum” dedi.

"NATO üyelik süreci durduruldu"

Türkiye'nin isteklerini karşılayacak yönde bir ilerleme sağlayamadıklarını açıklayan Billström, Kur'an-ı Kerim’in yakılması gibi eylemlerin yapılması Türkiye ile aradalarındaki ilişkileri tamamen germe noktasına getirdiği belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı, Türkiye ile aralarındaki sorunların çözülmesi gerektiğini düşündüklerini ve bu gerilimin daha da tırmandığını görmeleri nedeniyle NATO üyelik sürecini geçici olarak durduklarını açıkladı.