İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak

İsveç'te terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınması hedeflenen yasa tasarısında, terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişilere, 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Tasarıya göre terör örgütünü destekleme, güçlendirme veya teşvik etme kastı taşıyan faaliyetlere katılan kişiler, en fazla 4 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

Ağırlaştırıcı nedenler var ise bu suçların cezası en az 2, en fazla 8 yıl hapis olacak.

Terör örgütü için silah, cephanelik, yanıcı ve patlayıcı madde, ulaşım desteği, örgüte arazi ve mülk kiralama gibi suçlara karışanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Bu suçlarda ağırlaştırıcı nedenler varsa 1,5 yıl ila 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Tasarı, yetkililere, terör örgütlerini finanse eden ya da başka yollarla destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda çok daha geniş yetkiler veriyor.

Tasarı, yasalaşması halinde 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Hükümet Türkiye'nin talebi doğrultusunda ilave adımlar atmayı taahhüt etmişti

İsveç Parlamentosu tarafından 16 Kasım 2022'de onaylanan terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliği, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmişti.

Anayasa değişikliği ile terörle mücadelenin önünü açan hükümet, NATO üyeliği için Türkiye'nin kilit taleplerinden biri olan terörle mücadele yasasını sıkılaştırma kapsamında ilave adımlar atacağını duyurmuştu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile başkent Stockholm'de bir araya geldikten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, mecliste 9 Mart'ta oylanacak yeni yasa tasarısı sayesinde terörle mücadele için Türkiye'ye yönelik sorumluluklarını yerine getirmiş olacaklarını söylemişti.