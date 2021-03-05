İsveç’te Müslümanlara baltalı tehdit

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, baltalı kişinin otobüse binerek "İslamcılar nerede? Hepinizi öldüreceğim" şeklinde bağırdığı belirtildi.

Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Evelina Olsson, söz konusu kişinin kısa sürede tutuklandığını ve şahsın yakalanması sırasında polisi de tehdit ettiğini söyledi.

“Irkçılar, Müslümanlarla İsveçliler arasında olay çıkarmaya çalışıyor”

Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, aşırı sağcı ve ırkçıların Müslümanlar ve İsveçliler arasına fitne sokup olaylar çıkarmaya çalıştığının altını çizdi.

İsveç'in Jönköping şehrine bağlı Vetlanda ilçesinde 3 Mart'ta 22 yaşlarında sığınmacı Afganistan vatandaşının bıçakla 8 kişiyi yaraladığı saldırıyı anımsatan Yüksel, "Saldırıyı gerçekleştiren şahsın büyük psikolojik sorunları olduğu ve ağır uyuşturucu haplar kullandığı ortaya çıktı. Savcıda saldırının terörle ilgisi olmadığı ve cinayete teşebbüsten soruşturma başlattığını duyurdu. Buna rağmen aşırı sağcı ve ırkçı çevreler olayı terör saldırısı gibi lanse edip kara propagandayla halkı kışkırtmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İsveç'in barış ve demokrasi ülkesi olduğunu kaydeden Yüksel, farklı dinlerden ve görüşlerden insanların birbiriyle uyum içinde yaşadığını, halkın aşırı sağcıların kara propagandasına kapılmamasını istedi.