İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler büyüyor

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakılmasına izni verilmesine tepkiler büyüyor.

RUSYA

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Stockholm’de Kur’an-ı Kerim yakılması “barbarlık” olarak nitelendirilerek, bunun Rusya Müslümanlarınca şiddetle kınandığı bildirildi.

Bunu yapanların dinler arasında nefret ateşini körükleyerek belirli insan gruplarını siyasi olarak harekete geçirmeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, eylemin Avrupa toplumunda düşmanlık ve nefretin yayılmasına neden olacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, “Avrupalı ​​yetkilileri, insanlığın büyük çoğunluğunun kalbindeki inancın yol gösterici, yönlendirici güç olduğunu kabul etme cesaretini göstermeye çağırıyoruz. İktidara susamış politikacılara kin ve düşmanlığı körüklemeye başvurmadan toplumla diyalog kurabilmelerini diliyoruz.” ifadesi kullanıldı.

MISIR

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, bu tür aşırılık yanlısı eylemlerin, medeni insanın Kur'an-ı Kerim'e duyduğu saygıyı azaltmayacağı ve kutsal kitabın, tüm insanlık için yol gösterici olmaya devam edeceği vurgulandı.

Ezher, uluslararası toplumu, kuruluşları ve dünya liderlerini "kutsal değerlere hakaret etme girişimlerinin karşısında durmaya" ve "ifade özgürlüğü kavramının içinin boşaltılmasına dur demeye" çağırdı.

Tekrarlanan bu tür olaylarla ilgili soruşturma açılmasını isteyen Ezher Kurumu, "ifade özgürlüğü" sloganı altında bu tür eylemlerin tekrarlanmasına izin verilmesinin, barışın, dinler arası diyaloğun ve Doğu ile Batı arasında iletişimin desteklenmesi yönündeki çabaları akamete uğrattığını vurguladı.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının nefret suçu olduğu ve ifade özgürlüğü ile bağdaştırılamayacağı belirtildi.

Paylaşımda, "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu alçakça hakareti şiddetle kınıyoruz. İsveç hükümetine bu nefret suçunun faillerini bir an önce adalete teslim etmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

SURİYE

Suriye’nin kuzeyindeki Bizia, Çobanbey ve Mare’de ​​​​​​​binlerce kişi, İslami değerlere yönelik yapılan saygısızlığa karşı protestolara katıldı.

Protestocular, İsveç makamlarının Danimarka'daki aşırı sağcı Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermesine tepki göstererek, İsveç bayrağı yaktı.

Protestocular, “Kur'an-ı Kerim'e uzanan eller kırılsın”, “Kur'an-ı Kerim bizi doğru yola götürendir”, “Kur'an-ı Kerim yolumuzdur” ve “Zulme karşı sessizlik şeytandır” yazılı pankartlar taşıdı.

ÜRDÜN

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, barış içinde bir arada yaşamayı tehdit eden, şiddet ve nefreti körükleyen İsveç'teki bu eylemin kabul edilmediği ve kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ötekini kabul ve barış kültürünü yaymak ve güçlendirmek, hoşgörü, ortak saygı değerleri konusunda farkındalık yaratmak, aşırılık, kin ve nefrete teşvikten kaçınmak herkesin uyması gereken bir sorumluluktur." ifadesi kullanıldı.

KUVEYT

Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, Kuveyt haber ajansı KUNA'da yer alan açıklamasında, aşırı sağcı bir politikacının İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasını şiddetle kınadığını belirterek, bu tür eylemlerin Müslümanları provoke edeceği uyarısında bulundu.

Sabah, uluslararası toplumdan, bu tür kabul edilemez eylemleri durdurma, her türlü nefret ve aşırıcılığın önüne geçme ve bunların faillerinden hesap sorma konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi.

Sabah ayrıca, "siyaset ile dini birbirinden ayırma, halklar arasında diyalog, hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşama değerlerini yayma ve tüm ilahi dinlere yönelik her türlü hakareti önleme" çağrısında bulundu.

SUUDI ARABISTAN

Suudi Arabistan, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsveç makamlarının, aşırı sağcı bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermesinin şiddetle kınandığı kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, diyalog, hoşgörü ve birlikte yaşama değerlerinin yayılması ve nefret ile aşırıcılığın önüne geçme konusundaki değişmez tutumu vurgulandı.

PAKISTAN

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu duyarsız ve provokatif eylemin dünya genelindeki 1,5 milyardan fazla Müslümanın dini hassasiyetlerini rencide ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması "iğrenç bir eylem" olarak nitelendirilerek en güçlü şekilde kınandı.

Bu tür eylemlerin meşru ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine işaret edilen açıklamada, ifade özgürlüğünün uluslararası hukuk kapsamında nefret söyleminde bulunmama ve insanları şiddete kışkırtmama gibi yükümlülükler taşıdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma, İslamofobi, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve din ve inanç temelinde şiddeti kışkırtmaya karşı ortak bir kararlılık göstermesi çağrısında bulunularak, dünyanın inançlar arası uyum ve barışçıl şekilde bir arada yaşamak için birlikte çalışması gerektiği vurgulandı.

Pakistan’ın konuyla ilgili endişelerinin İsveç makamlarına iletildiğine işaret edilen açıklamada, İsveç’ten Pakistan halkının ve dünya genelindeki Müslümanların hassasiyetlerine karşı duyarlı olması ve İslamofobik eylemleri engellemek için adım atması istendi.

İRAN

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kenani, bazı Avrupa ülkelerinin, sözde ifade özgürlüğünü destekleme bahanesiyle aşırılık yanlılarının İslami değerlere hakaret etmesine izin verdiğini belirterek, söz konusu ülkelerin İslamofobiyi kendi toplumlarında kurumsallaştırdıklarını vurguladı.

Bu tür eylemlerin ifade ve fikir özgürlüğü ile hiçbir ilgisinin olmadığını kaydeden Kenani, "1,5 milyar Müslümanın kutsal kitabına yapılan saygısızlığın tekrarlanması, tüm Müslümanlara karşı nefret yaymanın ve şiddeti teşvik etmenin açık bir örneğidir." ifadelerini kullandı.

İranlı Sözcü, İslam dünyası kamuoyunun İsveç hükümetinden beklentisinin "bu tür İslam karşıtı davranışların tekrarlanmasını önlemesi ve Müslümanların dini hassasiyetlerini rencide eden failleri cezasız bırakmaması" olduğunu vurguladı.

DÜNYA MÜSLÜMAN ALIMLER BIRLIĞI

Dünya Müslüman Alimler Birliği, yaptığı açıklamada, İsveç makamlarının izniyle Kur'an-ı Kerim yakılmasını sert bir şekilde kınayarak, İslam dünyasındaki hükümetlere, kararlı bir tutum sergilenmesi ve İslam ümmetinin kutsallarının korunması çağrısında bulundu.

Açıklamada, İslam dünyasındaki yönetimlere, ülkelerindeki İsveç büyükelçilerini çağırarak özür talep etmeleri ve gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yapıldı.

Daha önce de benzer eylemlerin olduğuna işaret edilen açıklamada, bu gibi korkakça girişimlerin, Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğüne ve yüceliğine gölge düşürmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

BIRLEŞIK ARAP EMIRLIKLERI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da dün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterildi.

Güvenlik ve istikrarı sarsan, ahlaki ve insani değerlerle çelişen bu eylemlerin kınandığı açıklamada, nefret söyleminden ve şiddetten kaçınılması, dini sembollere saygı gösterilmesi, dinlere ve kutsal değerlere hakaret ederek nefreti körüklemekten uzak durulması, hoşgörü ve birlikte yaşama değerlerinin yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının tüm Müslümanlara yönelik provokatif bir eylem ve inançları hedef alan apaçık bir saldırı olduğunu belirtti.

İsveç hükümetinden, işlenen bu suç nedeniyle Müslümanlardan özür dilemesini isteyen Kasım, uluslararası toplumdan da bu tür eylemlerin önüne geçilmesini, nefret ve aşırılığın her türlüsünün engellenmesini ve faillerin hesap vermesi için gerekenin yapılmasını talep etti.

Yemen'deki Husi Siyasi Bürosundan yapılan açıklamada da İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması kınandı. Bu eylem, "İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanca bir adım" olarak nitelendirildi.