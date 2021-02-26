AjansHaber.com.tr Dünya İsveç'te donmuş göle düşen 4 kişi boğuldu

İsveç'te donmuş gölde buzun kırılması sonucu suya düşen 4 kişi boğuldu

4 kişinin neden donmuş gölün üzerinde olduklarına dair şimdilik bir bilginin bulunmadığı bildirildi.

İsveç'in Jönköping kenti yakınlarındaki Sävsjö ilçesinde donmuş Vallsjön gölünde buzun kırılması sonucu suya düşen 4 kişinin boğulduğu bildirildi.

Jönköping Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Björn Öberg, ülkenin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, buzun kırılması sonucu suya düşüp boğulan 65 ve 75 yaşlarında 4 erkeğin cesedini çıkardıklarını belirtti.

Söz konusu kişilerin akrabalarının haber vermesi sonucu kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Öberg, bu kişilerin neden donmuş gölün üzerinde olduklarına dair şimdilik bir bilgilerinin bulunmadığını söyledi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Biden geldi karar değişti
İsrail savaş gemisine saldırı
Yapılan teklif ortaya çıktı
Komşudan anında cevap geldi
Biden'a Erdoğan ve Putin tavsiyesi
İsrail'e 'uçaklarınızı vururuz' tehdidi
"Sadece yüzde 10'u patladı"