İsveçli siyasetçiden skandal açıklama

Türkiye ile ipleri kopma noktasına getien İsveç hükümetinden ifade özgürlüğü açıklamaları gelirken, İsveç Demokratları ve Adalet komitesi başkanı Richard Jomshof skandal sözler sarf etti.

Rasmus Paludan’ın İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına Türkiye'nin verdiği tepkiyi yersiz bulan ikilli Türkiye'nin öfkesine yüz Kur'an-ı Kerim daha yakarak cevap verilemsi gerektiğini ileri sürdü.

Jomshof, 'Küfür edebilirsin ve gücendirebilirsin, bunlar düşünce özgürlüğünün bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

İfade özgürlüğünün İsveç'İn NATO üyeliğinden daha önemli olduğunu söyleyen Jomshof, İsveç bayrağının yakılmasının suç olması gerektiğini savundu.

Kur'an-ı Kerim'İn yakılmasının ifade özgürlüğü olduğunu ileri sürerken bu ikiyüzlü sözlerini "Hepimizi birleştirdiği ve her şeyin üzerinde durması gerektiği" için İsveç bayrağı etrafında birleşmesinin İsveç için iyi olacağı" şekinde destekledi.