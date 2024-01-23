İsveç’in NATO’ya katılımı bugün Genel Kurul’da!

TBMM Genel Kurulu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni bugün görüşecek.

İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklifin, TBMM Genel Kurulunun bugünkü gündemine alınması planlanıyor. Genel Kurulun, kanun teklifini saat 15.00'te başlayacak birleşiminde ele alması öngörülüyor.

Bahçeli’den destek açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili, "Komisyonda MHP üyesi arkadaşlarımız destek vermiştir. Bu tavır, Genel Kurul'da da geçerli olacaktır." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısının ardından, gazetecilerin, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili partisinin tavrını sorması üzerine, "Komisyonda görüşmeler sırasında Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız İsveç'e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve yönetiminin ortaya koymuş olduğu tavırla özdeşir bir yaklaşımla destek vermiştir, bu destek Genel Kurul'da da geçerli olacaktır." yanıtını verdi.