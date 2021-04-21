İsveç'in Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Herrström, İsveçli bazı bakanların terör örgütü elebaşlarıyla görüşmesi sebebiyle kınandı.

Önce Dışişleri Bakanı ardından Savunma Bakanı

Bakanlığa çağrılan Büyükelçi Herrström'e, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin terör unsurlarıyla görüşmelerinin ardından, bu kez Savunma Bakanı Peter Hultqvist’in terörist elebaşlarıyla video konferans yoluyla görüşme yapmasının şiddetle kınandığı belirtildi.

Kaynaklar, görüşmede İsveç'in Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG terör örgütünün güdümündeki ayrılıkçı “Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve “Suriye Demokratik Konseyi (SDK) ile son dönemde kamuoyuna açık şekilde temaslarını arttırmasından duyulan rahatsızlık dile getirildiğini ve İsveç’in muhatap aldığı şahısların AB tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK mensupları olduğunun hatırlatıldığını aktardı.

"Türkiye- İsveç ikili ilişkilerine ciddi zarar veriyor"

Büyükelçi Herrström'e İsveç’in bu tehlikeli siyasetinin sadece Suriye’nin toprak bütünlüğü ile Türkiye’nin güvenliğini hedef alanlara destek olmakla kalmayıp, uluslararası hukuku da açıkça çiğnediği, Türkiye- İsveç ikili ilişkilerine ciddi zarar vermeyi sürdürdüğü iletildi.

Görüşmede, İsveç makamları terör örgütlerine destek vermemeye ve Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü ve kalıcı istikrarı için çaba harcamaya davet edilerek, Türkiye'nin DEAŞ ve PKK terör örgütleriyle mücadelesini arkalarındaki destekçilerinden bağımsız olarak kararlılıkla sürdüreceği mesajının iletildiği belirtildi.

İsveç Savunma Bakanı'nın skandal görüşmesi

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, "SDG" adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde genel komutanı Ferhat Abdi Şahin ile görüşerek desteklerini iletti.

Hultqvist ile terörist elebaşı Şahin'in video konferansla yaptıkları toplantının görüntüleri, örgüte yakınlığıyla bilinen internet sitelerinde yayınlandı.

"Gözaltı merkezleri ve tutuklular için bir çözüm bulmalıyız"

Videodaki konuşmalara göre, İsveçli Bakan Hultqvist, görüşmede şu ifadeleri kullandı:

"İsveç olarak, YPG/PKK'ya uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız. Gözaltı merkezleri ve tutuklular için bir çözüm bulmalıyız. Şahsen ben yeni ve gelişmiş gözaltı merkezleri inşa etmek ve eski merkezlerdeki koşulları iyileştirmek konuları üzerinde çalışıyorum. Bu konuyu hükümetim ve müttefiklerimle görüşeceğim."

Hultqvist, YPG/PKK'ya bağlı sözde özerk yönetimi desteklemek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğu bölgelerine temsilci göndermesi için hükümetiyle görüşme yapacağını belirterek "Yardım için bir mekanizma belirlemek için meslektaşlarımı ve hükümetimi görüşmelerimiz hakkında bilgilendireceğim." dedi.

Haseke'de "irtibat ofisi" açılacak

YPG/PKK'ya destek veren ülkeler arasında yer alan İsveç, Suriye'nin doğusunda örgüt işgalindeki bölgelere belli aralıklarla resmi heyetler göndererek terörist elebaşlarıyla görüşüyor.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsveç, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Malikkiye ilçesinde irtibat ofisi hazırladı.

İsveç hükümeti ile örgüt arasındaki koordinasyonun sağlanması görevini üstlenmesi beklenen ofisin, ileriki günlerde açılması bekleniyor.

YPG/PKK'nın sözde özerk yönetimlerine maddi destek sağlayan İsveç, yardım kuruluşları yoluyla da bölgedeki altyapı çalışmalarına destek oluyor.