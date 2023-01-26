İsveç bu suça ortak olmuştur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç'te yaşanan İslam karşıtı gösteri hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Avrupa'da ırkçılık, İslam düşmanlığı giderek artıyor. Dini inançları aynı olmayana hoşgörüsüzlük ve nefret giderek artıyor.

İsveçteki bu eylem aslında nefret suçudur, ırkçı eylemdir. Fikir özgürlüğü olarak anlatılamaz.

Anti-semitizmin de insanlık suçu olduğuna inanıyoruz. Batı ülkeleri sadece İslam düşmanlığını özür ifade olarak nitelendiriliyor.

İsveç radikal ırkçı bir ülke oldum İslam düşmanlığı ve ırkçılık serbesttir diyorsa o kendi bileceği iştir. Avrupa konseyi sözleşmelerine de AB normlarına da aykırıdır.

Şimdi terörle mücadele kanunlarını değiştirmek zorunda kaldılar. İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek buna ortak olmuştur. Bu kadar basit. Tüm dünya böyle görüyor.

Provakasyonların temel amacı İsveç’in NATO’ya üyeliğinin engellenmesi için yapılan bir çaba olarak görüyorum.

İsveç şuna karar vermeli. NATO'ya üye olmak istiyor mu istemiyor mu? Bu eylemlerin bir amacı da aslında İsveç'in NATO üyeliğini engellemek için. PKK ile iş birliği yapıyorlar, üyelik sürecine mayınlar yerleştiriyorlar. Bu mayınları temizlemek İsveç'in elinde.

Bu ortamda 3'lü toplantının bir anlamı olmaz. Şu andaki ortam bunu gölgeleyeceği için, sağlıklı olmayacağı için ertelendi. Ayrıca İsveç'in bu ahitnameyi uygulama konusunda ciddi bir adım atmadığını da görüyoruz.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreçlerinin ayrılması konusunda bize bir teklif gelmedi. Hem NATO hem de ülkeler sürecin ortak olarak yürütülmesi gerektiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla 'ayrıca değerlendiririz' gibi bir şey söyleyemem.