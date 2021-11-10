İsveç, tarihinin ilk kadın başbakanına hazırlanıyor

İsveç'te, Başbakan Löfven, Meclis Başkanı Andreas Norlen'e istifasını sundu. Sosyal Demokrat Parti başkanlığını 5 Kasım'da bırakan Löfven, yerine yeni hükümet kurması için Ekonomi ve Maliye Bakanı Magdalena Andersson'u önermişti.

2014'ten bu yana görevde olan 63 yaşındaki siyasetçi Löfven, parlamentoda yapılan güvenoylamasını kaybetmiş ve hemen ardından istifa edeceğini açıklamıştı.

Lövfen'in istifasının ardından Göteborg'daki kongrede Sosyal Demokrat Partinin yeni lideri Ekonomi ve Maliye Bakanı Andersson olmuştu.

Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi oluşturacağı yeni koalisyon hükümetinin bu hafta parlamentoda oylanması bekleniyor. Merkez Partisi de Andersson'u destekleyeceğini duyurdu.

İsveç tarihinde bir ilk yaşanacak

Eski Başbakan Löfven'in önerdiği Magdalena Andersson'un seçilmesi halinde, ülke tarihinde ilk defa bir kadın başbakan olarak tarihe geçecek.