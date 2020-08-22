İsveç bankasından bomba TL yorumu!

Batı dünyasından, Türkiye için hiçbir olumlu söylem gelmezken, muhalefetin bile olumsuz eleştirilerine maruz kalan Karadeniz’in en büyük doğalgaz rezervinin keşfi için olumlu bir açıklama yapıldı.

İsveç’in ve dünyanın en büyük bankalarından olan SEB’in Ekonomi Strateji Başkanı Per Hammarlund, “Karadeniz’de doğalgaz bulunmasının Türkiye adına olumlu bir durum olduğunu ve Türk Lirası’nın istikrar kazanacak” dedi.

İsveç’in devlet radyosunda, Türkiye’nin Karadeniz’de 320 metreküplük doğalgaz rezervi keşfi tüm halka duyuruldu. Bu duyuruyu analistlerin açıklamaları ile veren devlet radyosu SR, Per Hammarlund’un açıklamalarına yer verdi.

Hammarlund, doğal gazın bulunmasının Türkiye'nin uzun vadede borçlanma ihtiyacını azalacağını ve Türk lirasının istikrar kazanacağını belirtti.

Türkiye’nin cari açığına dikkat çeken SEB'in Ekonomi Strateji Başkanı Per Hammarlund, “Ülke yerli enerjisini üretebilirse cari açık kapanır. Türk lirası da istikrar kazanırken, yurt dışından borçlanmaya ihtiyaçta daha da azalır" açıklamasını yaptı.