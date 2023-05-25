İstinye'de AVM'de yangın!
İstinye'de bulunan alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Sarıyer'de bulunan İstinyePark alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Sarıyer'de bulunan İstinye Park AVM'nin teras katında yangın çıktı.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 25, 2023
🔹Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, AVM'nin boşaltıldığı öğrenildi.
🔹İşte olay yerinden ilk görüntüler⬇ pic.twitter.com/uf1qEJyuQU
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