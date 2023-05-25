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İstinye'de AVM'de yangın!

İstinye'de bulunan alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sarıyer'de bulunan İstinyePark alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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