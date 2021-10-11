İstinaf Mahkemesi Melek İpek hakkında verilen tahliye kararını onadı

Antalya Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek, 12 yıllık eşi Melek İpek tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Melek İpek’in 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, "Meşru savunmada sınırın aşılmasının mazur görülebilecek heyecan, korku veya telaştan ileri gelmesi" dolayısıyla ceza verilmemesine karar verilmişti.

İstinaf Mahkemesi kararı onadı

Öldürülen kocanın yakınlarının tahliye kararına itirazı üzerine dosya, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nce görüşüldü. İstinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine hükmeden Ceza Dairesi, 1’inci derece mahkemesinin "meşru savunmada sınırın aşılmasının maruz görülebilecek heyecan, korku veya telaştan ileri gelmesi" dolayısıyla verdiği, ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin kararı hukuka uygun buldu.

Melek İpek'in yaşadıkları Türkiye gündemine oturmuştu

Ramazan İpek'in vurulmadan önce Melek İpek'e kelepçe takarak çıplak halde saatlerce fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmıştı. Maruz kaldığı şiddetin ardından Melek İpek'in yüzünde şişlikler oluşurken, Ramazan İpek eve döndüğünde kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek evden ayrılmıştı. Evde bulunan av tüfeği ile eşini beklemeye başlayan Melek İpek, Ramazan İpek'in eve döndüğü sırada tetiği ateşlemiş ve eşinin ölümüne sebep olmuştu.

Melek İpek yaşadıklarını anlatırken mahkeme salonu buz kesti

Mahkemede verdiği ilk ifadesinde "Artık korkmadan her şeyi anlatacağım" diyen Melek İpek'in söyledikleri kan dondurmuştu. Eşinin kendisini lise yıllarında görüp beğendiğini, evliliğe zorlamak için kendisine cinsel istismarda bulnduğunu belirtmişti. İstemeye istemeye evlendiğini söyleyen İpek, eşinin kıskançlıkları yüzünden üniversiteyi bırakmak zorunda kaldığını ifade etmişti. Doğum yaptığı günlerde yine bir kıskançlık krizi yüzünden eşinin kendisini kabloyla dövdüğünü belirten İpek, "O kablo 10 günlük bebeğime denk geldi, başı kanadı" demişti.